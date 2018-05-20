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Γ.Μιχελογιαννάκης: Εθνική προσβολή η "Μακεδονία του Ίλιντεν"

Πολιτικό Παρασκήνιο

Γ.Μιχελογιαννάκης: Εθνική προσβολή η "Μακεδονία του Ίλιντεν"

20.05.2018 - 18:31
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Εθνική προσβολή θεωρεί ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης το θράσος όπως λέει των Σκοπίων να υποβάλλουν πρόταση για "Μακεδονία του Ίλιντεν".
Σε μήνυμά του προς το ekriti.gr ο βουλευτής ,προφανώς από κινητό γράφει για το ιστορικό της υπόθεσης με κεφαλαία γράμματα:

 «TO 1987 ΔHMIOYPΓHΘHKE H ΣΛABOΦΩNH EΣΩTEPIKH MAKEΔONO- ANPIANOYΠOΛITIKH EΠANAΣTATIKH OPΓANΩΣH. EIXE ΣYNΘHMA H MAKEΔONIA ΓIA TOYΣ MAKEΔONEΣ. EIXE 2 PEYMATA. 1 TOYΣ AYTONOMIΣTEΣ ΠOY HΘEΛE AYTONOMIA THΣ MAKEΔONIAΣ K 2 TOYΣ ENΩTIKOYΣ ΠOY HΘEΛAN ΠPOΣAPTHΣH THΣ MAKEΔONIAΣ ΣTHN BOYΛΓAPIA. TO 1903 ΓINETAI H EΞEΓEPΣH TOY ΠPOΦHTH HΛIA METAMOPΦΩΣEΩΣ. ΣHMEPA H EΠANAΣTAΣH AYTH ΓIOPTAZETAI ΣTIΣ 2 AYΓOYΣTOY ΩΣ EΘNIKH EΠETEIOΣ K THN YIOΘETEI K H BOYΛΓAPIA. 
EIXAME TON ΣTAΘMO THΣ ANAKYPHΞHΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ TOY KPOYΣEBO ΠOY KPATHΣE 10 MEPEΣ. 
EIXAME TON ΣTAΘMO ANAKΗPΥΞHΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ THΣ ΣTPANTZAΣ ΠOY KPATHΣE 20 MEPEΣ. 
YΠAPXOYN MAPTYPIEΣ TOY TOTE ΠPOΞENOY ΠEZA TOY EΠOMENOY ΠPOΞENOY KYΠPAIOY TOY TOTE MHTPOΠOΛITH KAPABAΓΓEΛH ΓIA THN ANΘEΛΛHNIKH ΣTAΣH TΩN EΠANAΣΤΑΤΩN. 
KPATHΣE ΛIΓOYΣ MHNEΣ KΑΙ NIKHΘHKAN AΠO TOYΣ OΘΩMANOYΣ.  
EINAI ΛOIΠON ΔYNATO TA ΣKOΠIA NA EXOYN THN AΞIΩΣH OTAN AMΦIΣBHΣΒHΘHKE H EΛΛHNIKOTHTA THΣ MAKEΔONIAΣ NA EXOYN THN AΠAITHΣH NA ΔIEKΔHKOYN TO ONOMA MAKEΔONIA THΣ IΛINTEN;»

 

Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Μακεδονία του Ίλιντεν

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