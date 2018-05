Υπέρ της υιοθέτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια τάχθηκε ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης μιλώντας στη Βουλή, ενώ πρότεινε τη δημιουργία μητρώου με παιδιά που μπορούν να δοθούν για υιοθεσία.

Ο κ Θεοδωράκης τόνισε ότι «οι υποθέσεις που σήμερα συζητάμε, δεν πρέπει να είναι αφορμή για πολιτικάντικες συγκρούσεις. Γιατί το μέλλον των παιδιών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους φυσικούς τους γονείς, ή έχουν στερηθεί τους φυσικούς τους γονείς, δεν μπορεί να το ορίζουν μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Σημείωσε ότι το άγχος και η κατάθλιψη των παιδιών δεν εξαρτώνται από τις σεξουαλικές προτιμήσεις των γονέων καθώς οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανατροφή των παιδιών είναι η ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, οι σχέσεις του παιδιού με σημαντικούς ενηλίκους στο περιβάλλον του π.χ. παππούδες, όπως και οι οικονομικοί και άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του εφήβου.

«Ομοφυλόφιλοι γονείς δεν σημαίνει προβληματικά παιδιά. Υπάρχουν καλοί και κακοί γονείς δεν είναι καλοί οι ετεροφυλόφιλοι και κακοί οι ομοφυλόφιλοι» τόνισε ο κ Θεοδωράκης.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το άρθρο 8 θα ψηφιστεί από όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής ενώ κάλεσε όσους είναι προοδευτικοί στη βουλή να μην κλείσουν τα μάτια.

Υπογράμμισε ότι αρκετοί από αυτούς που λένε όχι δήθεν να μη στηρίξουν την κυβέρνηση, δειλιάζουν γιατί φοβούνται τα καφενεία, τις προκαταλήψεις και το αναγάγουν στη μεγάλη πολιτική σύγκρουση αλλά πολιτική δεν είναι να μετράς κουκιά.

Ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, χαρακτήρισε απαράδεκτα, σκοταδιστικά και εκτός κάθε λογικής τα όσα είπε ο βουλευτή των ΑΝΕΛ Κώστας Κατσίκης για την ομοφυλοφιλία, στη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την υιοθεσία και την αναδοχή.

«Καμία κυβέρνηση με τσίπα δεν θα δεχόταν να έχει στις τάξεις της έναν βουλευτή», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

