Οι προκλήσεις και ο ρόλος που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια εξετάζονται στο διεθνές φόρουμ, με τίτλο: "Next is now, Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές", που λαμβάνει χώρα σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, παρουσία φορέων και εμπλεκομένων της τουριστικής βιομηχανίας σε παγκόσμια και εγχώρια κλίμακα.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Φόρουμ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, υπογράμμισε ότι για τους Ελληνες η προσέλκυση τουριστών δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικό. "Την Ελλάδα όταν τη γνωρίσει κανείς από κοντά, όταν μιλήσει με τον λαό της, μπορεί να εκπέμψει μηνύματα παναθρώπινα. Ειμαστε μικρή χώρα σε έκταση και μικρός λαός σαν αριθμό, αλλά διαθέτουμε μια μεγάλη ιστορία, μια βαριά κληρονομιά και ξέρουμε ότι θα ανταποκριθούμε στο μέλλον που μας αναλογεί σύμφωνα με την κληρονομιά που κουβαλάμε".

"Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες ηγέτες διάλεξαν την Ελλάδα και την Αθήνα για να μιλήσουν πέρα κι έξω από τα σύνορα τους, δεν το έκαναν από την χώρα τους, αλλά το έκαναν από αυτήν εδώ την πόλη, την Αθήνα, (Μπάρακ Ομπάμα, Εμμανουέλ Μακρόν), και αυτό θα συνεχιστεί και στην πορεία του. Κάτι αντίστοιχο, επεσήμανε ο κ. Παυλόπουλος «το έκανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Frank-Walter Steinmeier".

Οπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας "καλούμε στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, εκείνους που θέλουν να περάσουν λίγες ημέρες διακοπών, αλλά τους καλούμε για να σκεφτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη Μεσόγειο, που πρέπει να παραμείνει σταυροδρόμι πολιτισμών κοιτίδα και λίκνο πολιτισμού, να δούμε όλοι μαζί τι είναι εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Είναι η κοινή δημιουργία», όπως είπε. Για εμάς τους Ευρωπαίους, συμπλήρωσε ο κ. Παυλόπουλος, έχει μεγαλύτερη σημασία, ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα δουλεύοντας, δουλεύουμε και για την Ευρώπη μας και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα της να παίξει τον πλανητικό ρόλο που της αναλογεί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Στην παρέμβαση της η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στάθηκε στα πεπραγμένα της υπάρχουσας τουριστικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι διαδοχικά ρεκόρ αφίξεων δεν ήλθαν τυχαία, αλλά ήταν το αποτέλεσμα στρατηγικής και συγκεκριμένων δράσεων από το 2015 που ανέλαβε. Ειδικά για εκείνη την «δύσκολη χρονιά του 2015», η κα Κουντουρά στάθηκε στην πρώτη συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και την τότε επικοινωνιακή καμπάνια που στόχευε στην αλλαγή της εικόνας, με στόχο να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, όπως είπε. Την ίδια στιγμή η κα Κουντουρά επανέλαβε τη στρατηγική της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, που πλέον έχει επιτευχθεί με τουρισμό 365 μέρες το χρόνο και έφερε τα παραδείγματα της Σαντορίνης, της Κρήτης αλλά και της Ηπείρου.

Μάλιστα η κα Κουντουρά στηλίτευσε τη φιλολογία ότι το "Succes Story" του ελληνικού τουρισμού οφείλεται στα γεωπολιτικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει Τουρκία και Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται εκεί όπου υπάρχει "ασφάλεια". Κι όσο ασφαλής είναι τα εν λόγω κράτη και αυξάνουν τα μερίδια τουριστών, ωφελημένη θα είναι και η Ελλάδα. Άλλωστε και φέτος που η Τουρκία αύξησε τα τουριστικά της μερίδια, η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, συμπλήρωσε η κα υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) Ταλέμπ Ριφάι, υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη της Τουρκίας και της Αιγύπτου δεν θα επηρεάσει αρνητικά την Ελλάδα και σημείωσε: "Ότι είναι καλό για τον έναν γείτονα θα είναι καλό και για τον άλλον".

Αφού εξήρε το έργο της Ελληνίδας υπουργού Τουρισμού, στο μέτωπο της αύξησης των τουριστικών μεριδίων της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας το εκπληκτικό, ο κ. Ριφάι στάθηκε στις προκλήσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας που εντοπίζονται μεταξύ άλλων στην καθιέρωση του τουρισμού στην κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Πρέπει να λάβουν σοβαρά τον τουρισμό οι κυβερνήσεις των κρατών και να τον εντάξουν σε όλη την αλυσίδα της διακυβέρνησης, είπε και εξήγησε: "Πιο σημαντικό από μια ξενοδοχειακή μονάδα για έναν προορισμό, είναι ο δρόμος για να φτάσεις σε αυτήν".

Το ρόλο των υποδομών ανέδειξε στην παρέμβαση της, η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία ανάφερε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για βαριά τουριστική βιομηχανία, όταν δεν έχουν λυθεί ζητήματα υποδομών, όπως αυτά της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και αποχετεύσεων ζητώντας ταυτόχρονα ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να έχει έναν διαφορετικό ρόλο, από αυτόν που έχει τώρα. Με δεδομένες τις δυσκολίες, η περιφέρεια Αττικής, όπως τονίστηκε, ζήτησε από τους 66 δήμους να εκθέσουν τις προτάσεις τους στο μέτωπο του τουρισμού, προκειμένου να καταρτιστεί ένα περιφερειακό σχέδιο για τον τουρισμό. Η κα Δούρου στάθηκε στην ανάπλαση του φαληρικού μετώπου, στις δράσεις για διαχείριση απορριμμάτων αλλά και στο κέντρο καινοτομίας στον Πειραιά, που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Οι προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας για το 2019 αλλά και τα επόμενα χρόνια, όπως είπε, Μάικλ Φρένζεν, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδίων (WTCC & TUI), περνάνε μέσα από τη διαχείριση του Brexit, την οικονομία της Γερμανίας, που εμφανίζει σημάδια κόπωσης, αλλά και από την είσοδο νέων αγορών στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Ηδη όπως τονίστηκε η ισοτιμία ευρώ/αγγλικής λίρας είναι αυξημένη κατά 20%, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος. Η Ελλάδα αν θέλει να συνεχιστεί το Success Story στον τουριστικό, επεσήμανε ο κ. Φρένζεν, θα πρέπει να βελτιώσει τις υποδομές της, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και απευθυνόμενους στους ξενοδόχους, τους σύστησε να συγκρατήσουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα τις τιμές.

Μια ακόμη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική τουριστική βιομηχανία στο μέλλον είναι και η είσοδος των ασιατών ταξιδευτών στην Ευρώπη. Μάλιστα η κα Ντανιέλα Βάγκνερ επικεφαλής για την Ευρώπη της Ενωσης Ταξιδίων Ασίας-Ειρηνικού (PATA), τόνισε ότι κάθε χρόνο μέχρι το 2031 και για κάθε χρόνο επιπλέον, 43 εκατομμύρια τουρίστες θα επισκέπτονται την Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσέλκυση μερίδας αυτών και στην Ελλάδα.

Τέλος προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, χαρακτήρισε υψηλή την φορολόγηση που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις, στηλιτεύοντας την, ενώ μίλησε ακόμη για έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, που όπως είπε, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων.

Κ.Χαλκιαδάκης