Τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας αναγνωρίζει, με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τάχθηκε με την απόφαση του ευρωκοινοβουλίου, ζητώντας τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα.

.@neademokratia participates in and supports @EPPGroup initiative in the @Europarl_EN to recognize @jguaido as interim President of #Venezuela. We stand for free and fair democratic elections.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 24 Ιανουαρίου 2019