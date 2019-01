Σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού για τη συμφωνία των Πρεσπών εξαπέλυσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

«Η κυβέρνηση πέρασε από τη δήθεν αριστερή πολιτική της και το Go back κυρία Μέρκελ στις πρακτικές της πιο παλιάς δεξιάς του yes man λόγω πιέσεων από τους Αμερικανούς. Απέναντι σας όμως έχετε τον ελληνικό λαό που σας λέει: Ως εδώ. Φτάνει πια. Go back κύριε Τσίπρα», είπε η Φώφη Γεννηματά.

«Ήρθαμε να συζητήσουμε για τη συμφωνία και δεν έχουμε καν στα χέρια μας το επίσημο κείμενο του νέου Συντάγματος της γειτονικής χώρας- με τις τροπολογίες που προβλέπει η συμφωνία. Δεν έχει κατατεθεί» τόνισε και πρόσθεσε: «Και όχι μόνο αυτό. Αλλά οι Σκοπιανοί εκβιάζουν ανοιχτά δηλώνοντας πως δεν θέτουν σε ισχύ τις συνταγματικές τροποποιήσεις παρά μόνο αν και όταν επικυρωθεί το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα. Και η Ελληνική Κυβέρνηση το αποδέχθηκε και αυτό. Δηλαδή η Ελληνική Βουλή ψηφίζει στα τυφλά, με όλα τα σενάρια ανοιχτά».

Αναφερόμενη στη ρηματική διακοίνωση είπε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα γιατί αναφέρεται ρητά σε Μακεδονικό λαό. «Η Κυβέρνηση δίνει στα Σκόπια ένταξη στο ΝΑΤΟ, έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί Μακεδονική γλώσσα, Μακεδονική ταυτότητα, Μακεδονικό λαό, δηλαδή Μακεδονικό Έθνος. Τα δώσατε όλα κ. Τσίπρα» είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης, της ΝΔ αλλά και εμμέσως στους βουλευτές που θα υπερψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως ο επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

«Ο βολικός κύριος Τσίπρας θέλει να τελειώσει τη δουλειά. Η ΝΔ αγωνία μη βρει ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές και οι πρόθυμοι ανησυχούν μην τυχόν και πάει ο κόπος τους χαμένος», υπογράμμισε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ.

Και συνέχισε: «Ο Τσίπρας συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών αλά καρτ. Άλλοι βουλευτές στηρίζουν λέει τη Συμφωνία αλλά όχι την κυβέρνηση. Κανένας δεν θα κρυφτεί πίσω από φύλλο συκής. Όλοι αυτοί στηρίζουν και τη συμφωνία και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση του».

Η Φώφη Γεννηματά επανέλαβε ότι το ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει «όχι» στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στον εκβιασμό των Σκοπιανών που δεν θέτουν σε ισχύ τις συνταγματικές τροποποιήσεις μέχρι η Ελλάδα να κυρώσει το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ. «Δηλαδή η ελληνική Βουλή ψηφίζει στα τυφλά με όλα τα θέματα ανοιχτά», σημείωσε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ.

«Έχουμε μια συμφωνία που δεν στηρίζεται από τον ελληνικό λαό άρα δεν έχετε πραγματική νομιμοποίηση γι’ αυτές τις αποφάσεις και για να παραφράσω τον Ντε Γκολ η συμφωνία σας είναι σαν το τριαντάφυλλο. Διατηρείται μέχρι να μαραθεί και δυστυχώς ήδη μαραίνεται με όσα ακούμε από την γειτονική χώρα», κατέληξε η Φώφη Γεννηματά.