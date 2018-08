Ένας χασάπης απο το Λιντς της Βρετανίας πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας διαφόρων ειδών σχόλια.

Το κλιπ τράβηξε ένα μέλος φιλοζωικής οργάνωσης βίγκαν κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας στην κρεαταγορά της πόλης, και δείχνει τον εν λόγω κρεοπώλη να προσεγγίζει απειλητικά τους διαδηλωτές κρατώντας και στα δύο του χέρια ωμό κρέας. Στη συνέχεια, φέρνει τις ωμές μπριζόλες μπροστά στο πρόσωπο μερικών εξ αυτών, σε μια προσπάθεια να τους αναγκάσει να φύγουν από την κρεαταγορά.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ζώων. Οι βίγκαν που βρίσκονταν στο χώρο προχώρησαν σε σιωπηλή διαμαρτυρία κρατώντας πανό που έγραφαν «Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να καταναλώσουν την σάρκα των ζώων για να επιβιώσουν».

SHOCKING video: The moment Leeds butcher WIELDS meat at vegan protestors in Kirkgate Market! pic.twitter.com/3FJKpR1dc4

— Made in Leeds TV (@LSLocalTV) 8 Αυγούστου 2018