Ο δρ. Μπέντορ Γκρόσβενορ, συγγραφέας, ιστορικός τέχνης γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές του BBC "Fake or Fortune?" (Πλαστό ή περιουσία) και "Britain's Lost Masterpieces" (Τα Χαμένα Αριστουργήματα της Βρετανίας) ανακτά και αποκαθιστά ανεκτίμητα έργα ζωγραφικής.



Κάποιες φορές όμως η αγαπημένη γάτα του, Padme έχει άλλες ιδέες.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα "The Telegraph", η γάτα κατέστρεψε ένα έργο τέχνης του 17ου αιώνα, στο οποίο ο Γκρόσβενορ, επένδυσε περίπου 10.000 αγγλικές λίρες (15.000 δολ.).



Ο ιστορικός τέχνης είχε αποκαταστήσει κατά 50% πορτρέτο του μπαρόκ ζωγράφου Τζον Μάικλ Ράιτ, όταν η γάτα "προσγειώθηκε" στον μικρό καμβά και γρατζούνισε το έργο τέχνης ακυρώνοντας εργασίες τεσσάρων ετών.



Ο δρ. Μπέντορ Γκρόσβενορ απέκτησε τον πίνακα ζωγραφικής το 2015 έναντι 5.250 αγγλικών λιρών και υπολόγισε ότι «δαπάνησε αντίστοιχο ποσό για τον καθαρισμό και την τοποθέτηση του σε νέο κάδρο». Όταν τον αγόρασε, ο πίνακας ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, με δύο μικρά σκισίματα- αποτέλεσμα της διατήρησης του καμβά σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. "Το έργο είχε αποκατασταθεί κατά το ήμισυ και θα μεταφερόταν στο Λονδίνο όταν πήδηξε η γάτα μας και προσγειώθηκε στο κέντρο καρφώνοντας τα νύχια της και αφήνοντας μία μεγάλη τρύπα" δήλωσε στην εφημερίδα "The Telegraph".



"Τώρα προφανώς είναι σε χειρότερη κατάσταση, τουλάχιστον η γάτα κατέστρεψε το σημείο του ρούχου και όχι το πρόσωπο" ανέφερε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής προσθέτοντας ότι "η Padme δεν είναι θαυμάστρια του Τζον Μάικλ Ράιτ και δεν μετανιώνει για τίποτα".