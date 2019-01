Σε χαμηλότερα επίπεδα υποχώρησε η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω χαμηλού τζίρου.

Η αρχική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών εν μέσω βελτίωσης του κλίματος στην αγορά ομολόγων, εν αναμονή της εξόδου στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου, δεν είχε διάρκεια, καθώς εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις στο τέλος των συναλλαγών, οδηγώντας την αγορά σε πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 630,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 30,918 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.159.575 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,60%.

Την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου ανακοίνωσε πριν απο λίγο το υπουργειο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές εκ νέου με την κοινοπρακτική έκδοση νέου 5ετους ομολόγου.

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι ανάδοχοι και αύριο αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα στο Χρηματιστήριο την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου αναλάβουν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Η έκδοση του νέου ομολόγου είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση προβλέπεται να συγκεντρώσει 2 με 2,5 δισ ευρώ και επιθυμία των εκδοτών είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κοντά στο 3,5% με 3,6%

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η Ελλάδα είχε δανειστεί από την αγορά περίπου 3 δισ. ευρώ με την έκδοση 7ετους ομολόγου. Η νέα έκδοση 5ετους ομολόγου ευνοείται από το διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων άλλων χωρών. Ενδεικτικά η Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοπρασία 10ετών ομολόγων κατόρθωσε να συγκεντρώσει προσφορές 46,5 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ που επεδίωκε να αντλήσει από την αγορά.

Στην Ιρλανδία επίσης, οι προσφορές υπερκάλυψαν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ. Πριν από λίγο στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του παλιού πλέον 5ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,03%.