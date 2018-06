Σε μπαράζ υποβαθμίσεων τουρκικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προχωρά σήμερα η Moody's, βάζοντας στο στόχαστρο 19 τράπεζες, μετά και τη χθεσινή «απειλή» υποβάθμισης 11 ακόμα τουρκικών κολοσσών.

Παράλληλα τοποθετεί σε καθεστώς επιτήρησης για υποβάθμιση έξι καλυμμένες τουρκικές ομολογίες.

Ο αμερικανικός οίκος έχει περάσει για τα κάλα από τις απειλές στη δράση (πριν από μια εβδομάδα έθεσε υπό επιτήρηση για υποβάθμιση τη «Ba2» μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητας της Τουρκίας) και δείχνει ότι δεν αστειεύεται στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Ερντογάν αυξάνει την ένταση με την Αθήνα και εξαπολύει «πυρά» κατά της Moody's επικαλούμενος την «τελειωμένη» Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Moody's Investors Service υποβάθμισε τις αξιολογήσεις 17 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Τουρκίας, θέτοντας την αξιολόγηση υπό επιτήρηση για περαιτέρω υποβάθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα απειλεί με υποβάθμιση δύο ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η έκθεση αφορά τις:

Ekspo Faktoring A.S.

Optima Faktoring A.S.

ING Bank A.S. (Turkey)

QNB Finansbank

T.C. Ziraat Bankasi

Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Turkiye Halk Bankasi A.S.

Turkiye Is Bankasi A.S.

Akbank TAS

Alternatifbank A.S.

Denizbank A.S.

Export Credit Bank of Turkey A.S.

HSBC Bank A.S. (Turkey)

Odea Bank A.S.

Sekerbank T.A.S.

Turk Ekonomi Bankasi A.S.

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Έξι καλυμμένα ομόλογα

Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησης έθεσε υπό επιτήρηση για αξιολόγηση έξι καλυμμένες ομολογίες των Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi Bankasi A.S. και Turkiye Is Bankasi A.S.

11 τουρκικοί κολοσσοί στο στόχαστρο

Μόλις εχθές, 6 Ιουνίου 2018, ο οίκος έθεσε υπό επιτήρηση για υποβάθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις αξιολογήσεις 11 εκ των μεγαλύτερων τουρκικών εταιρειών.

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (Efes)

Coca-Cola Icecek A.S. (CCI)

Dogus Holding A.S. (Dogus)

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. (Erdemir)

Koc Holding A.S. (Koc Holding)

Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK)

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (Ronesans)

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Turkcell)

Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines)

Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tupras)

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (Sisecam)

Απειλείται το Ba2 της Τουρκίας

Την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018, ο η Moody’s έθεσε δε επιτήρηση για περαιτέρω υποβάθμιση την αξιολόγηση «Ba2» για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (σε ξένο νόμισμα) της Τουρκίας, επικαλούμενος την αυξανόμενη αβεβαιότητα για τη μελλοντική κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής, ενόψει κοινοβουλευτικών-προεδρικών εκλογών (24 Ιουνίου 2018), και τον κίνδυνο σοβαρών πιέσεων στο ισοζύγιο πληρωμών.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, η Moody's αναβάθμισε επί τα χείρω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας, επισημαίνοντας την ένταση των πιέσεων στην αγορά που απορρέει από τις ενέργειες του Τούρκου προέδρου.

Ειδικότερα, μείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 2,5% για το 2018 και στο 2% για το 2019, ενώ σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις η Τουρκία θα παρουσίαζε ανάπτυξη 4% το 2018 και 3,5% το 2019.