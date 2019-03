Εκλεψε την παράσταση το "χιππικο" λεωφορειάκι του Ρασιδάκη Μιχάλη στο καρναβάλι του Αρκαλοχωρίου!

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο γνωστός συλλέκτης κλασικών αυτοκινήτων κ. Ρασιδάκης Μιχάλης πρόσφερε μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες του καρναβαλιού στο Αρκαλοχώρι με ένα από τα κλασικά του αυτοκίνητα.

Φέτος είχε τη σειρά το χίπικο λεωφοριάκι FIAT 600T του 1972. "Ντυθηκε" με τα λουλούδια, σύμβολα και μηνύματα της εποχής των χίπις των Ματάλων.

Συγκεκριμένα τα όμορφα συνθήματα της εποχής:

- ΤΟDAY IS LIFE ... TOMORROW NEVER COMES

- MAKE LOVE .. NOT WAR.

- HIPPE HIPPIE MATALA...

"Επιστρέψαμε 5 δεκαετίες πίσω στην εποχή των "παιδιών των λουλουδιών" στις δεκαετίες του 1960 και 1970!" όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρασιδάκης.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες το κέφι και η διασκέδαση ήταν στα ύψη:

