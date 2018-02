Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9-2-2018 στο Ηράκλειο η ετήσια συνάντηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer Federation, EPF, www.epfwebsite.org) υπό την προεδρία του κ. Σπύρου Χ. Αναστασιάδη, καθηγητού του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντού του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ο οποίος έχει εκλεγεί Πρόεδρος της EPF για την διετία 2018-2019.

H EPF στοχεύει στον συντονισμό και στην ενδυνάμωση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών των συνθετικών και φυσικών μακρομορίων, στην ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης στην επιστήμη και μηχανική των πολυμερών όπως και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων Ευρωπαίων επιστημόνων στην επιστήμη των πολυμερών. Μέλη της EPF είναι οι Εθνικές Επιστημονικές Ενώσεις Πολυμερών της Ευρώπης. Η EPF ιδρύθηκε το 1986 από 16 Ευρωπαϊκές Ενώσεις-Μέλη ενώ σήμερα αριθμεί 24 πλήρη και 4 συνδεδεμένα Μέλη.

Στην συνάντηση του Συμβουλίου, παραβρέθηκαν Πρόεδροι των διαφόρων Επιστημονικών Ενώσεων Πολυμερών της Ευρώπης, όπως οι Καθηγητές κ. κ. Jean-François Gérard (INSA Lyon, Γαλλία, πρώην Πρόεδρος της EPF για την περίοδο 2016-2017), Brigitte Voit (Leibniz-Institute for Polymer Research Dresden, Γερμανία, πρώην Πρόεδρος της EPF 2014-2016), Julio San Román (Instituto de Ciencia y Tecnologia de Polimeros, Ισπανία, πρώην Πρόεδρος της EPF 2010-2012), Andrzej Dworak (Polish Academy of Sciences, Πολωνία), Petr Stepanek (Czech Academy of Sciences, Τσεχία), Katja Loos (University of Groningen, Ολλανδία), Michele Laus (Università Piemonte Orientale, Ιταλία), Maria Omastova (Slovak Academy of Sciences, Σλοβακία), António Correia-Diogo (Technical University of Lisbon, Πορτογαλία), κ.ά.

Το Συμβούλιο της EPF ασχολήθηκε κυρίως με τον προγραμματισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της EPF για τα επόμενα έτη, μεταξύ των οποίων είναι τα Σχολεία που οργανώνονται για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και νέους Μεταδιδάκτορες κατ’ έτος, τα Ετήσια Συνέδρια Europolymer Conferences (EUPOC) όπως και το ανά διετία κύριο Συνέδριο της EPF, European Polymer Congress, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Χερσόνησο του Ηρακλείου τον Ιούνιο 2019 υπό την προεδρία του κ. Αναστασιάδη.

Το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Λότζια, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στα μέλη του Συμβουλίου και υπενθύμισε την μακρά ιστορική πορεία της πόλης του Ηρακλείου. Ο κ. Αναστασιάδης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλειο Λαμπρινό για την ευγενική παραχώρηση της Αίθουσας στο Προεδρείο της EPF.

Όπως δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης, η παρουσία της ηγετικής ομάδος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (αλλά και της Επιστήμης των Πολυμερών) στο Ηράκλειο πιστοποιεί και επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά την δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης στην έρευνα στον τομέα της επιστήμης και μηχανικής πολυμερών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.