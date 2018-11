Συνεδριάζει σήμερα στις 17.55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 53 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:



1. Παράταση μισθώσεως κ. Αρώνη Ιωάννη.

2. Παράταση μισθώσεως της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

3. Παράταση μισθώσεως της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο του 2018 (απόφαση 974/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

5. Εξειδίκευση πίστωσης για Κωδικούς Αριθμούς.

6. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

7. Έγκριση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου με στόχο της εξοικονόμηση ενέργειας.

8. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων στα πλαίσια του έργου Inclusion of refuges through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL” Grand Agreement Number: EAC -2017-0495.

9. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια».

10. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού».

13. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης και έκδοση άδειας λειτουργίας του».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου».

15. Τοποθέτηση κινητού εμποδίου στάθμευσης στον πεζόδρομο στην πάροδο της οδού Μινωταύρου, στο Ηράκλειο.

16. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 16ου Αγώνα - «Μινωικός Άθλος».

17. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 16ο Αγώνα Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης.

18. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην πλατεία του Αγίου Μύρωνα».

19. Ορισμός υπόλογου και υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία “Πράσινων” - Περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές – ECORouTs» στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020».

20. Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

21. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 943/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων : Νικολάου Κουζούλογλου του Χρ., Γενοβέφας Νιθαυριανάκη το γένος Χρ. Κουζούλογλου, Κουζούλογλου Μιλτιάδη του Χρ., Κουζούλογλου Παναγιώτη του Χρ., για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 88,28μ2,σ το Ο.Τ. 1866 – Κ.Χ. Γ 1888 στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης –Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου και δημιουργία Κ.Χ. (πράσινο) – (απόφαση 986/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

22. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο «Κοινωνικό Φαρμακείο» του Δήμου Ηρακλείου».

23. Πρόταση για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων που θα καταρτιστούν από τη Σχολική Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 και τίτλο «Δράση εξοπλισμού των δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

24. Έγκριση σχεδίου και σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Ι.Τ.Ε. για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ανίχνευσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα για ηλικιωμένους με ήπια γνωσιακή διαταραχή.

25. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 149.609/04-12-2017 σύμβασης.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για τον Τεχνικό Έλεγχο οχημάτων ιδιοκτησίας δήμου Ηρακλείου.

27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την επισκευή των οχημάτων Δήμου Ηρακλείου.

28. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τις δράσεις του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ του Δήμου Ηρακλείου.

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων».

30. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποίηση δημοτικής παραλίας Καρτερού».

31. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στο Εδιμβούργο.

32. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την καταλογράφηση των τεκμηρίων της Β.Δ.Β. από την εταιρεία DATASCOUNTING ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας.

34. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την τελετή απονομής βραβείου «Ηθικής Τάξεως έτους 2018».

35. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για σύμβαση υπηρεσίας.

36. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Τοπικής Κοινότητας Σταυρακίων.

37. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση, κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, στην περιοχή ρέματος Χρυσοπηγής, Δήμου Ηρακλείου.

38. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου για 2ημέρες στην περιοχή του παλαιού καρτ Νέας Αλικαρνασσού.

39. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 2ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.

40. Τροποποίηση της αριθμ. 644/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς τους όρους που αφορούν την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών – Επισκεπτών του Δημοτικού κτηρίου «Πλατεία Δασκαλογιάννη» στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου.

41. Αντικατάσταση στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Μ.Ε.)» (Ν.3852/2010, άρθρο 78) σύμφωνα με το Ν.4555/2018 και το άρθρο 79 σε «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.)».

42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τουριστικής πολιτικής» (Α’ Παραδοτέο) .

43. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφράσεις κειμένων παρουσίασης του Δήμου σε 4 γλώσσες, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τουριστικής πολιτικής».

44. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εξειδίκευση προγράμματος τουριστικού μάρκετινγκ για την πόλη του Ηρακλείου και ανάπτυξης της θεματικής ενότητας του γαστρονομικού προορισμού» (παραδοτέα 3,4,5,).

45. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για δημοσίευση προβολής του Δήμου Ηρακλείου στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» (Εκδόσεις Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε.)

46. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Φωτογράφηση μνημείων, σημείων ενδιαφέροντος, δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Ηρακλείου» (β΄ και γ’ παραδοτέα).

47. Παράταση χρονικής διάρκειας της αρ. πρωτ. 43.107/22-5-2015 σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Μεταφράσεις κειμένων παρουσίασης του Δήμου σε 4 γλώσσες στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τουριστικής πολιτικής» CPV 79530000-8.

48. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποιήσης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου» (παραδοτέο Α΄-1ου Τριμήνου).

49. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού τμήματος Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου» (Β΄ παραδοτέο).

50. Εξειδίκευση της δαπάνης που αφορά την μετάβαση του Εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Gian Andrea Paolo Garancini στο Εδιμβούργο.

51. Εξειδίκευση της δαπάνης που αφορά την μετάβαση του Εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Gian Andrea Paolo Garancini στις Βρυξέλλες.

52. Έγκριση σχεδίου Συμφωνίας για τη σύναψη Συμφώνου Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Τάμπα, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

53. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στη περιοχή «Μασταμπάς» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 57/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).