Την ώρα που εκατομμύρια βρετανικές οικογένειες αρχίζουν να προγραμματίζουν και να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους για το επόμενο καλοκαίρι, μελέτη του εξειδεικευμένου ΟΤΑ On the Beach, υπολόγισε και κατέταξε τους κορυφαίους 50 προορισμούς οικογενειακών διακοπών στην Ευρώπη - σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους γονείς.

Ο δείκτης Family Beach Index, ο οποίος απαριθμεί τους πιο “οικογενειακούς” προορισμούς της Ευρώπης, τοποθετεί το νησί της Κρήτης στην κορυφή.

Το online ταξιδιωτικό πρακτορείο συνέκρινε τους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη σε 10 χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία), εξετάζοντας πέντε κριτήρια, τα οποία ξεχωρίζουν οι ίδιοι οι γονείς όταν επιλέγουν προορισμό διακοπών, συμφωνα με το traveldailynews.gr.

Στους 50 πρώτους προορισμούς περιλαμβάνονται ακόμη η Κέρκυρα (Νο8), η Αθηναϊκή Ριβιέρα (Νο16), Κεφαλονιά (Νο23), η Σαντορίνη (Νο32), η Κως (Νο34), η Σκιάθος (Νο38), η Ζάκυνθος (Νο39), η Μύκονος (Νο40), η Ρόδος (Νο41) και η Χαλκιδική (Νο44).

Σύμφωνα με τη μελέτη διεξήχθη από του On the Beach το νησί της Κρήτης - το οποίο υποδέχεται περισσότερους από 4 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο - βρέθηκε στην πρώτη θέση. Η Κρήτη διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό οικογενειακών υδάτινων και θεματικών πάρκων (10) από όλους τους προορισμούς της μελέτης και απολαμβάνει μέση θερμοκρασία 24 C κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.