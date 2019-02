Δύο Ημερίδες διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στις 12 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο και 22 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUEISLANDS- Inetrreg Med, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλες 7 χώρες.

Με τις Ημερίδες αυτές επιδειώκεται η συνέχεια της ενημέρωσής του κοινού και των υπηρεσιών και φορέων για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού έργου «Βlueislands» - Interreg Med, *seasonal variation of waste as an effect of tourism* – εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού*.

*Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της εποχιακής διακύμανσης της ποσότητας των αποβλήτων σε νησιά της Μεσογείου, για την ορθή διαχείριση του φαινομένου και της αντιμετώπισης των επιπτώσεών του. Το έργο περιλαμβάνει καταγραφή, έρευνα, εφαρμογή καλών πρακτικών, προτάσεις πολιτικής στρατηγικής και ενημέρωση-ευαισθητοποίηση. Η Ομάδα του έργου της Περιφέρειας Κρήτης υλοποιεί εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια των υποχρεώσεών της.

*Καθώς η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και καθώς η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, είμαστε αναγκασμένοι να βιώνουμε τις συνέπειες της διακύμανσης του πληθυσμού στις υποδομές μας, στις δραστηριότητές μας, στην καθημερινότητά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εστιάζουμε στη διαχείριση των απορριπτόμενων αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές. Σκοπός της Περιφέρειας επομένως, με αυτό το έργο, είναι να μπορέσει μέσα από τη συνεργασία της με τους εταίρους του Προγράμματος να βρει λύσεις για να μειώσει το φαινόμενο της ρύπανσης των ακτών, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες και τουρίστες και κατευθύνοντας τους διαχειριστές του Τουρισμού να εφαρμόσουν απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές.

Αντικείμενο των συγκεκριμένων Ημερίδων αποτελεί "η διάδοση των αποτελεσμάτων των μελετών και της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο των απαιτήσεων του έργου, για τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τη συσχέτισή τους με την αύξηση του τουρισμού το καλοκαίρι".