Η επιστροφή του Βορείου ρεύματος στο Αιγαία από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επαναφέρει ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητες για ασθενείς τοπικές παροδικές βροχές στα βόρεια ορεινά τμήματα της δυτικής, καθώς και στα κεντρικά τμήματα, της Κρήτης. Το βόρειο ρεύμα καθώς και η διατήρηση των χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών στην κατώτερη ατμόσφαιρα αποτελούν τα σημαντικότερα αίτια στη φθινοπωρινή αυτή αλλαγή του καιρού χωρίς να δικαιολογούν ωστόσο εκτεταμένες βροχές στο νησί μας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά από Βόρειες διευθύνσεις με πρόσκαιρη ενίσχυση την Δευτέρα και την Τρίτη κυρίως στα δυτικά της Κρήτης καθώς και σε νότια τμήματα του νησιού όπου θα γίνονται καταβάτες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση από την Τρίτη με τη διακύμανση της όμως να διατηρεί τιμές κανονικές για την εποχή.

Για αύριο Δευτέρα αναμένεται να κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους νεφώσεις στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της Κρήτης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως σε βόρειες περιοχές. Στα ανατολικά και νότια τμήματα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός με λίγες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από Βόρειες διευθύνσεις με την ένταση τους στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού να φθάνει στα 4 – 5, τοπικά έως και τα 6 Μποφώρ, στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης η ένταση των ανέμων θα είναι στα 3 – 4 Μποφώρ. Η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα προκαλέσει και αύξηση του κυματισμού στις βόρειες παράκτιες ζώνες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21° C η ελάχιστη (κατά πολύ χαμηλότερη θα είναι στην ενδοχώρα και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο), ενώ η μέγιστη θα κυμανθεί στους 27 ° C στα βόρεια και στους 29° C στα νότια τμήματα του νησιού.

Την Τρίτη συνεχίζει το βόρειο ρεύμα να είναι ενισχυμένο προκαλώντας και πάλι πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια και μικρές πιθανότητες για ασθενείς τοπικές βροχές σε ορεινές περιοχές. Στα νότια ο καιρός γενικά θα διατηρηθεί καλός. Οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να είναι ενισχυμένοι και μόνο από τις απογευματινές ώρες θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού.

Από την Τετάρτη και μετά η διατηρούνται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Κρήτης με την ηλιοφάνεια να είναι πολύ περισσότερη στα νότια. Οι άνεμοι διατηρούν τη Βόρεια τάση τους με εντάσεις στα 3 – 4 Μποφώρ και μόνο κατά τόπους στα νότια μπορεί να φθάνουν πρόσκαιρα έως και τα 5 Μποφώρ. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κυμαίνεται σε κανονικά φθινοπωρινά επίπεδα.

Λέκκας Εμμανουήλ Μετεωρολόγος, MSc