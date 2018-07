Χιλιάδες Κόσμου, πολίτες από το Ρέθυμνο, απ όλη την Κρήτη αλλά και ξένους επισκέπτες του νησιού μας “μαγνητίζει” η γιορτή Κρητικής Διατροφής, που άνοιξε τις πύλες της χθες στο Δημοτικό Κήπο στο κέντρο του Ρεθύμνου με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το Δήμο Ρεθύμνου και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Πρόκειται για μια αυθεντική Γιορτή όπου προβάλλονται τα ποιοτικά Κρητικά προϊόντα, η φημισμένη Κρητική διατροφή-γαστρονομία αλλά και ο πολιτισμός, η παράδοση, η φιλοξενία των ανθρώπων του νησιού μας. Είναι μια γιορτή θεσμός που πραγματοποιείται με επιτυχία κάθε καλοκαίρι. Φέτος διεξάγεται για 7η η συνεχή χρονιά στο Ρέθυμνο, διαρκεί μια εβδομάδα και ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Ιουλίου. Τα εγκαίνια αυτής της μεγάλης γιορτής του Πολιτισμού, έγιναν χθες σε εορταστικό κλίμα ενώ στην σημαντικότητα του ρόλου της γιορτής Κρητικής διατροφής, στην επιτυχία της, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των Κρητικών προϊόντων, την προώθηση τους στις Ελληνικές και ξένες αγορές, στην διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους, στην διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Μανόλης Ψαρουδάκης, παρουσία του Μητροπολίτη κκ Ευγενίου, (τέλεσε τον Αγιασμό), τοπικών Αρχών, φορέων, Αντιπεριφερειαρχών-Αντιδημάρχων, Περιφερειακών, Δημοτικών συμβούλων και πλήθους κόσμου. Στην διάρκεια των εγκαινίων επίσης έγινε αναφορά από τον Δήμαρχο, και παρουσίαση από την Αντιδήμαρχο Πέπη Μπιρλιράκη της διεθνούς διάκρισης σε διαγωνισμό του Ρεθύμνου στο κρασί. Μάλιστα μέσα σε θερμά χειροκροτήματα ανακοινώθηκε ότι η πόλη του Ρεθύμνου είναι ευρωπαϊκή πόλη κρασιού 2018 στο πλαίσιο του δικτύου Recevin (ευρωπαϊκό δίκτυο κρασιού).

“Όλοι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά έχοντας σύνθημα μας το τρίπτυχο: Ποιότητα-Ταυτότητα-Ανταγωνιστικότητα” τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα ο κ Αρναουτάκης είπε, πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει δράσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη του πρωτογενή τομέα του νησιού, την ανάδειξη του Πολιτισμού, της Κρητικής κουζίνας και την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων Κρητικών προϊόντων. Παράλληλα ο κ. Αρναουτάκης έδωσε συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές και στους εκθέτες, προσθέτοντας: «εμείς, από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες για την προώθηση τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος και ο συνδυασμός αυτός δίνει μια πρωτοπορία στην Κρήτη για εξωστρέφεια τόσο σε υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα».

Σύμφωνα με τους συνδιοργανωτές μέχρι την 7η Ιουλίου, στο Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου, παραγωγοί εκλεκτών τοπικών προϊόντων από όλο το νησί αλλά και τεχνίτες της λαϊκής παράδοσης, παρουσιάζουν κάθε λογής προϊόντα, απ’ τον ανεκτίμητο πλούτο της Κρητικής γης και της ντόπιας παράδοσης. Συνταγές από Κρητικές μαγείρισσες, μαθήματα μαγειρικής, ο Κρητικός αμπελώνας, το κρασί, ενότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ένα άκρως διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνθέτουν το καθημερινό πρόγραμμα της Γιορτής. Μουσική, χοροί, δρώμενα για μικρούς και μεγάλους θα ολοκληρώνουν κάθε βράδυ μια ξεχωριστή εμπειρία.

Όπως επισημαίνεται από τους οργανωτές ”Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής είναι σήμερα μια κιβωτός συλλογής όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα της Κρήτης. Και σε αυτή την κιβωτό είστε όλοι – ντόπιοι και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου – καλεσμένοι, για να απολαύσετε τα δώρα της Κρητικής γης, να γνωρίσετε τους ανθρώπους της, να διασκεδάσετε, και φεύγοντας, να κρατήσετε στις καρδιές σας και να μεταφέρετε όπου μπορείτε την ομορφιά και την αξία της!».

Στην 7η Γιορτή Κρητικής Διατροφής συμμετέχουν κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι παραγωγοί, επιχειρήσεις παραδοσιακών εδεσμάτων, τροφίμων, Λαϊκής παράδοσης και πολλών προϊόντων της κρητικής γης. Το φημισμένο κρητικό λάδι και μέλι, το τυρί, το ρόδι, το φραγκόσυκο, τα σαλιγκάρια, τα παραδοσιακά καλλυντικά, χειροτεχνήματα λαϊκής τέχνης και πολλά ακόμη παρουσιάζονται καθημερινά στους επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τα γευτούν και να μάθουν τον τρόπο παρασκευής τους. Πλούσιο είναι και το παιδικό πρόγραμμα, που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, καθώς και το καλλιτεχνικό.

Πρόγραμμα 7ης Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018

Οι πύλες της μεγάλης γιορτής άνοιξαν χθες με τα εγκαίνια, και καθημερινά θα είναι σε λειτουργία τις ώρες 19:00-23:00.Την πρώτη ημέρα την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 μετά την τελετή του Αγιασμού, τους χαιρετισμούς εκπροσωπών των Οργανωτών, την παρουσίαση του δικτύου RECEVIN, της διεθνούς διάκρισης του Ρεθύμνου στο Κρασί, ακολούθησε Παραδοσιακή Κρητική μουσική και χοροί της Κρήτης από τον παραδοσιακό σύλλογο «Ερωφίλη». Έπαιξε ο Γιάννης Δινιακός με το συγκρότημά του, ενώ ακολούθησε μεγάλη συναυλία από το γνωστό συγκρότημα Vamos Ensemble με την Ιωάννα Φόρτη και 18 μουσικούς.

Νωρίτερα στις19.00-21.00 προηγήθηκε από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Εκπαιδευτικός Τομέας-Εικαστικά Εργαστήρια (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.) Σταφυλοπαρεΐζοντας… τσιριτίρι-τσιριτρό! Επίσης με πρωταγωνιστές τα σταφύλια, αλλά και τις τέχνες. Έγινε συζήτηση για την αξία των σταφυλιών στη ζωή μας, οι συμμετέχοντες γευτήκαν σταφύλια, σταφίδες, πετιμέζι, έκαναν πειράματα, αλλά και σταφυλο-γλυπτική και σταφυλο- αρχιτεκτονική. Τέλος ζωγράφισαν όλοι σταφύλια και χόρεψαν σταφυλο-χορούς! Τον σχεδιασμό -εμψύχωση προγράμματος ειχε η Δρ Σοφία Τρούλη, μουσειοπαιδαγωγός

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ελεύθερη είσοδος

19.00-21:00 "Δημιουργώ..... και τον χρόνο πίσω γυρνώ"

Όλοι μαζί δημιουργούμε και γνωρίζουμε τα αρχαία ελληνικά αγγεία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση στοιχείων του Αρχαιοελληνικού και Μινωικού πολιτισμού, που σχετίζονται με την αγροτική και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Τα παιδιά δημιουργώντας τα αγγεία έρχονται σε άμεση επαφή με υλικά (πηλό) που χρησιμοποιούνταν και κατά την τότε χρονολογική περίοδο και τροφοδοτούνται με πολλές γνώσεις.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Γιάννης Σπανόπουλος.

20:00

Το κρασί ενώνει - Wine (is) bonds:

Οινική κουλτούρα, πολιτιστικοί δεσμοί και κοινές παραδόσεις σε χώρες της Μεσογείου. Οινοπαραγωγοί, οινοχόοι και μάγειροι από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Κρήτη παρουσιάζουν κρασιά κι εδέσματα των χωρών τους.

21:00 Παραδοσιακή μουσική και χοροί από την Κρήτη από το μουσικοχορευτικό σύλλογο «Ντελίνα» Παίζει ο Δημήτρης Σγουρός με το συγκρότημά του.

21:30 Συναυλία με τον Δημήτρη Σγουρό

Βαθύς γνώστης της Βυζαντινής μουσικής ο Δημήτρης Σγουρός, δάσκαλος στο επάγγελμα αλλά και …δάσκαλος στην κρητική μουσική, έχει καταφέρει να διατηρήσει την κρητική μελωδία σε μονοπάτια που αξίζει κανείς να γνωρίσει μέσα από τη ξεχωριστή του δισκογραφία. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στις μουσικές καταγραφές του. Δημήτρης Σγουρός στη Λύρα και το τραγούδι μαζί του οι:

Δημήτρης Σιδερής στο Λαούτο και το τραγούδι, Μανώλης Πάγκαλος στο Κρητικό λαγούτο, Γιάννης Παπατζανής στα κρουστά και το τραγούδι.

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

19:00

1ο πρόγραμμα: Λαχανοκουκλομαγειρέματα!!!

Η ομάδα ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο σας προσκαλεί στον μαγικό κόσμο ενός κουκλοεργαστηρίου! Και έχει την καλύτερη συνταγή για να φτιάξουμε κούκλες! Σε ένα μεγάλο καζάνι ανακατεύουμε μπόλικη φαντασία μέχρι να ροδίσει, ψιλοκόβουμε χαρά και ενθουσιασμό και το αφήνουμε να σιγοβράσει. Τέλος ρίχνουμε ομαδικό πνεύμα και πολύ παιχνίδι και οι κούκλες μας είναι σχεδόν έτοιμες … Επιμέλεια: ομάδα Ουπς ! το κουκλοθέατρο

2ο πρόγραμμα παράσταση κουκλοθέατρου « Οι ατρόμητοι πειρατές»

Φοβούνται άραγε οι πειρατές? Είναι οι φόβοι μας κρυμένοι σε ένα σεντουκι? Μπορούμε να νικήσουμε τους φόβους μας, αν τους καταλάβουμε? Μια παράσταση με κούκλες muppet και ηθοποιούς που μας θυμίζει ότι δεν είναι κακό να φοβόμαστε αρκεί να αναγνωρίζουμε τους φόβους μας και να τους κοιτάμε κατάματα! Επιμέλεια–παρουσίαση: Αγγελική Γουναρίδη & Αλέξανδρος Μονοκάνδυλος

19:30 Το κρασί είναι χαρά - Wine is fun:

Ο Θεόδωρος Λέλεκας, για τους φίλους Ted, δημοσιογράφος, blogger oίνου, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Οίνου & Αποσταγμάτων (FIJEV), χαρακτηρισμένος ως ένας από τους top-20 οινογνώστες με την μεγαλύτερη διαδικτυακή επιρροή παγκοσμίως και ο Βασίλης Λεωνίδου, σεφ του Kapsaliana Village Hotel, βραβευμένος ως κορυφαίος σεφ ελαιολάδου για το 2017, από τον παγκόσμιο οδηγό ελαιολάδου FLOS OLEI, παρουσιάζουν, δοκιμάζουν, μιλούν και μαγειρεύουν με ροζέ κρασιά της Κρήτης.

20:30 Stand-up comedy με τους Κ. Παπαγεωργίου και Α. Τσουβέλα

Οι κωμικοί ηθοποιοί και ραδιοφωνικοί παραγωγοί Κώστας Παπαγεωργίου και Αλέξανδρος Τσουβέλας, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της διαδραστικής

κωμωδίας, κάνουν παράσταση STAND UP COMEDY με πρόζες, αυτοσχεδιασμούς, διαλόγους με το κοινό, μιμήσεις, και ανελέητη σάτιρα. Θα πούνε πολλά για το κρασί και το ποτό και όχι μόνο, σε μια βραδιά..κουζουλή από κάθε άποψη!!!

21:30

Συναυλία με τους ACCORDIA | tango & more

Οι ACCORDIA tango & ore είναι ένα νέο μουσικό σχήμα ποικίλης μουσικής με έδρα τα Χανιά. Με αφετηρία το ηχόχρωμα των μουσικών οργάνων και όχημα την μουσική από τα νότια Βαλκάνια ως την ανατολική Ευρώπη κι από την δυτική Μεσόγειο ως την λατινική Αμερική, οι ACCORDIA tango & ore συγκροτούν ένα πρόγραμμα χορευτικής και κινηματογραφικής μουσικής με ιδιαίτερη έμφαση στο tango και το ελληνικό ρετρό. Στο πλαίσιο της Γιορτής παρουσιάζουν ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα, από το αργεντίνικο tango στο ελληνικό ταγκό του Μεσοπολέμου κι από το πορτογαλικό fado ως τις χορευτικές παραδόσεις της Λατινικής Αμερικής. Νανά Κούλη – τραγούδι, Πέτρος Δούναβης – βιολί, Μάκης Τσαμαλίκος – ακορντεόν, Ηλίας Μπόικος – κιθάρα, Χριστόφορος Πιτσιδήμος - κρουστά

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

19:00

1ο πρόγραμμα Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι κοντά μας με τους εθελοντές του και με μια εξαιρετική διαδραστική παρουσίαση, θα μας ενημερώσει για την δράση του στις παραλίες της πόλης μας!

2ο πρόγραμμα: Φρουτο…Χαρούμενα παιχνίδια!!!

Η κεφάτη εκπαιδευτική ομάδα από το Χαρούμενο εργαστήρι προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ταξίδι μαγικό με οδηγό τα φρούτα! Μια ώρα γεμάτη χρώμα, γεύση, γνώσεις και αμέτρητα φρουτοχαμόγελα!!

Επιμέλεια: Κέντρο προσχολικής αγωγής «Χαρούμενο εργαστήρι»

20:00

Η Κρήτη, να την πιείς στο ποτήρι - Wine Cocktail Party

Γνωστοί Ρεθυμνιώτες ixologists, φτιάχνουν νόστιμα, δροσερά, signature κοκτέιλς, χρησιμοποιώντας κρασί, από την διάσημη Ρεθεμνιώτικη ποικιλία Βιδιανό και άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα της κρητικής γης. Φιλικά συμμετέχουν οι βραβευμένοι: Γιώργος Δενδράκης με τους συνεργάτες του από την εταιρεία “The arts of cocktail”, οι Δημήτρης Σκορδίλης και Λευτέρης Μπρούπης, bartenders του χανιώτικου Boheme και οι Κωνσταντίνος Μαραγκουδάκης – Βασίλης Βατζέλης από την εταιρεία “Cocktails on the city”.

Την μουσική επιμέλεια της βραδιάς έχουν αγαπημένοι DJ’s της πόλης μας.

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

19:00

Έκανε η μέλισσα κερί και άλλαξε τον κόσμο!

1ο πρόγραμμα: «Η συγκομιδή και επεξεργασία του φυσικού κεριού»

Καλεσμένος μας ο κύριος Σκαλιδάκης γνωστός κηροποιός και ιδιοκτήτης του κέρινου κόσμου. Μέσα από εικόνες, συζήτηση και παιχνίδια οι μικροί μας φίλοι θα μυηθούν στην τέχνη της κηροποιείας.

Επιμέλεια παρουσίαση Κέρινος κόσμος Αφοί Σκαλιδάκη 2ο πρόγραμμα : Εργαστήρι υγρού κεριού

Μια τεχνική που αγαπήθηκε με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Για τα παιδιά γίνεται παρουσίαση της τεχνικής αλλά για λόγους ασφάλειας, δημιουργούν το δικό τους κεράκι σε ποτήρι, με χρώμα και άρωμα της επιλογής τους. Οι ενήλικοι επισκέπτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ο καθένας το δικό του κερί – έργο τέχνης. Υποστηρικτής προγράμματος Κέρινος Κόσμος

Επιμέλεια παρουσίαση Ρένα Λαδιά παιδαγωγός - εμψυχώτρια - Αερόστατο

20:00 Παρουσίαση νέων Προγραμμάτων Zumba και Piloxing από την Ομάδα Zumba της Κατερίνας Κυριανιτάκη

20:30 Ο Συνεταιρισμός «Μινωϊκή Γη» μαγιρεύει με προϊόντα φραγκόσηκου

Λιάτικο: το ιστορικό κρασί του Ρεθύμνου:

Διαδραστική παρουσίαση και δοκιμή της ποικιλίας «Λιάτικο». Συμμετέχουν ο οινοποιός Στέλιος Κλάδος και οι Οινοχόοι: Υρώ Κολιακουδάκη, Εύη Δενδράκη, Διονύσης Αναστασόπουλος, Ελένη Καλογεράκη, Γιάννης Παπαδομανωλάκης και Joyce Ghosn.

21:30 Συναυλία με τον ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

Ο Κώστας Μακεδόνας μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και αυτό το καλοκαίρι σε μελωδικούς και κυρίως λαϊκούς δρόμους σε όλη την Ελλάδα! Ο αγαπημένος τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας, θα μας παρασύρει σε δυνατές μουσικές στιγμές που μεταδίδουν κέφι και χαρά.

Στο πλάι του Κώστα, μία από τις φωνές που ξεχώρισαν στο "Rising Star" και αγαπήθηκαν από το κοινό, η Γιάννα Φαφαλιού.

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

19:00

1ο πρόγραμμα: Το υγρό χρυσάφι της Μεσογείου!

Το διδακτικό προσωπικό του κέντρου προσχολικής αγωγής ΚΕΡΑΖΩΖΑ , μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και εργαστήρια θα παρουσιάσουν το λάδι που

πραγματικά αποτελεί χρυσάφι για την διατροφή μας! Υποστηρικτής προγράμματος με λάδι & παράγωγα προϊόντα η εταιρία: EL RENIERIS & CO

Επιμέλεια Ειρήνη Γρηγοράκη και οι συνεργάτες της.

2ο πρόγραμμα : Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ρεθύμνης παρουσιάζουν με την εκλεκτή εικαστικό Κατερίνα Γιαβρίδη ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά και όσους νιώθουν παιδιά! Τίτλος του «Ζωγραφίζοντας με το αμπέλι.»

Από τον αρχαίο καιρό ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το αμπέλι όχι μόνο για να γευτεί τον καρπό του και να χαρεί με το κρασί του.. Αλλά και για να αφήσει το

στίγμα του. Πολλά υλικά ζωγραφικής έχουν σαν κύριο συστατικό κάποιο κομμάτι από το αμπέλι! Ας τα γνωρίσουμε!!!

Παρουσίαση - επιμέλεια Κατερίνα Γιαβρίδη εικαστικός- εκπαιδευτικός.

20:00

Καλάθια με κρασί-Wine Baskets:

Διαδραστική παρουσίαση και ταίριασμα κρητικών ποικιλιών και γευστικών αρωμάτων από την οργανωτική ομάδα του Recevin Rethymno.

21:30 Συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους - LETS SWING AGAIN

Όταν το χθες γίνεται σήμερα - DOROS DEMOSTHENOUS & BAND live

Ο Δώρος Δημοσθένους, ο perfor er που εντυπωσιάζει και ξεσηκώνει το κοινό με τις ερμηνείες του και την εκρηκτική του σκηνική παρουσία με μουσικό ένστικτο και εκλεκτικό γούστο μάς προσκαλεί παρέα με τους εξαίρετους μουσικούς του, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε στους ρυθμούς του swing και του rock & roll, σε ύφος ρετρό «... όταν το χτες γίνεται σήμερα...».

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

19:00 «ΛΑΔΙ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ Μ’ ΕΝΑ ΜΥΘΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

Διαδραστικό εργαστήρι αφήγησης από την γνωστή και αγαπημένη στα παιδιά αφηγήτρια ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ. Αφήγηση παραμυθιών και μύθων για το λάδι, το ψωμί και το κρασί. Ακολουθούμε την μακριά πορεία του λαδιού, του κρασιού και του ψωμιού μέσα από τις ιστορίες και τα τραγούδια που τραγουδούμε.

Εργαστήρι ζωγραφικής και κούκλας όπου θα τυπώσουμε σταφύλια και αμπέλια και θα δώσουμε μορφή στο θεό του κρασιού, τον Διόνυσο με μια απλή μαρότα

Παρουσίαση-επιμέλεια: ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ, αφηγήτρια–εικαστικός- σκηνογράφος.

20:00

Συνταγές με κρητικά τυριά Αμάρι:

Δημιουργεί και παρουσιάζει η Εύα Παρακεντάκη

21:00 Παραδοσιακή μουσική και χοροί από την Κρήτη με το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Ρίζες της Κρήτης». Παίζει ο Δήμητρης Πιγουνάκης με το συγκρότημά του.

21:30

Συναυλία με τη ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ

Το κορίτσι που βγαίνει στη σκηνή χωρίς παπούτσια, εύκολα θα οδηγήσει και τα δικά μας

πόδια να χορέψουν στους ρυθμούς της, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αφεθούμε και να πάμε παρέα την πιο ωραία βόλτα! Μαζί της πάντοτε οι πολύτιμοι συνεργάτης της:

Άγγελος Αϊβάζης – κιθάρες/γιουκαλίλι, Βαγγέλης Κατσαρέλης – τρομπέτα, Αριέτα Σαϊτά – βιολί, Γιώργος Κωστελέτος –Τύμπανα, Γιώργος Μουχτάρης – κοντραμπάσο, Μάρκος Χαϊδεμένος – πιάνο/επιμέλεια ενορχηστρώσεων, Επιμέλεια Ήχου: Νίκος Παππάς

Γωνιά παιδικής δημιουργίας

Το ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ με την πολυετή πείρα του στον τομέα ποιοτικής ψυχαγωγίας του παιδιού συμμετέχει στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής οργανώνοντας την Γωνία Παιδικής Δημιουργίας.

Κεντρικός άξονας όπως πάντα η ευλογημένη κρητική γη και τα προϊόντα της .

Στόχος είναι η ευρύτερη επαφή του παιδιού με τον τόπο του. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο παρουσιάζουμε διαδραστικές εκδηλώσεις που ενθουσιάζουν τα παιδιά και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μεγάλων.

Καθημερινά, διάφοροι ομιλητές και καλεσμένοι με τα προγράμματα τους παρασύρουν τους μικρούς επισκέπτες σε ένα απολαυστικό παιχνίδι γνώσης .