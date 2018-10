Το Echoes From The Labyrinth είναι ένα νέο Doom Metal μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο με σκοπό την συνεισφορά στα Πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης. Στο φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν αναγνωρισμένα, αλλά και ανερχόμενα συγκροτήματα, προερχόμενα από Σουηδία, Ιταλία, Σκωτία και Ελλάδα και ειδικότερα κατά σειρά εμφάνισης οι Midnight Force (Σκωτία), Doomocracy (Ελλάδα), Reflection (Ελλάδα), Crimson Dawn (Ιταλία), Sorcerer (Σουηδία). Το Echoes From The Labyrinth θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:30 στο Cine Studio στην Νέα Αλικαρνασσό.

Το Echoes From The Labyrinth, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζει το έργο του Συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με καρκίνο «Ηλιαχτίδα», και στην είσοδο του φεστιβάλ, αντί εισιτηρίου, θα υπάρχει κουμπαράς της «Ηλιαχτίδας» για προαιρετική οικονομική συνεισφορά.