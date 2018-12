Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Νοεμβρίου 2018.

Επιλέχθηκαν 2.800 δήμοι - μεταξύ των οποίων 117 Ελληνικοί - για τη χορήγηση κουπονιού WiFi4EU ύψους 15 000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epoli.gr ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανήλθε σε 42 εκατ. ευρώ.

Οι επιλεγέντες δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασε την ικανοποίησή της με την ακόλουθη δήλωση: «Χάρη στην πρώτη πρόσκλησηWiFi4EU, 2 800 δήμοι θα μπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες Ευρωπαίους και επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εν λόγω δήμοι βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας στην ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ψηφιακή ενιαία αγορά και η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα ακόμη απτό βήμα που θα την καταστήσει πραγματικότητα για όλους».

Επισημαίνεται ότι, θα υπάρξουν τρεις επιπλέον προσκλήσεις, για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δήμοι που δεν έλαβαν κουπόνι.

Η δεύτερη πρόσκληση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019.

Συνολικά, περίπου 8.000 δήμοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό το καθεστώς έως το 2020.

Οι Ελληνικοί δήμοι

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Municipality of Oropedio Lassithiou

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ-Municipality of Metamorfossi

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-Municipality of Poros

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ-Municipality of Xanthi

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Municipality of Komotini

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Municipality of Chalkida

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Municipality of Kalamata

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ-Municipality of Spetses

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-Municipality of Epidavros

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ-Municipality of Almyros

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Municipality of Penteli

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-Municipality of Elefsina

ΔΗΜΟΣ ΎΔΡΑΣ-Municipality of Ydra

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ-Municipality of Markopoulo Messogheas

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Municipality of Aghios Vassilios

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ-Municipality of Saronikos

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ-Municipality of Filothei - Psychiko

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ-Municipality of Chios

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-Municipality of Chalandri

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-Municipality of Pella

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Municipality of Amaroussio

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-Municipality of Ichalia

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-Municipality of Kefalonia

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ-Municipality of Kythira

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ-Municipality of Trikala

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ-Municipality of Ilio

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-Municipality of Lavrio

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ-Municipality of Ios

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-Municipality of Aghii Anargyri - Kamatero

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-Municipality of Monemvassia

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-Municipality of Drama

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ-Municipality of Salamina

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-Municipality of Perama

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ-Municipality of Tempi

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Municipality of Glyfada

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-Municipality of Rafina - Pikermi

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Municipality of Lefkada

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Municipality of Paleo Faliro

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Municipality of Aghia Paraskevi

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-Municipality of Karditsa

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ-Municipality of Nemea

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Municipality of Galatsi

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-Municipality of Nafpaktia

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Municipality of Larissa

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ-Municipality of Nafplio

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ-Municipality of Eordea

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ-Municipality of Pylos - Nestor

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ-Municipality of Oropos

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-Municipality of Athens

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-Municipality of Edessa

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ-Municipality of Loutraki - Perachora - Aghii Theodori

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-Municipality of Marathon

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-Municipality of Chaidari

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ-Municipality of Aegina

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ-Municipality of Aliartos - Thespies

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-Municipality of Ermionida

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-Municipality of Notia Kynouria

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-Municipality of Kentrika Tzoumerka

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ-Municipality of Petroupoli

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-Municipality of Trifylia

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-Municipality of Aegialia

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-Municipality of Platanias

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ-Municipality of Moschato - Tavros

ΔΗΜΟΣ ΚΩ-Municipality of Kos

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ-Municipality of Zacharo

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ-Municipality of Sifnos

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ-Municipality of Doris

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ-Municipality of Limnos

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ-Municipality of Korinthos

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ-Municipality of Koropi

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ-Municipality of Aktio - Vonitsa

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-Municipality of Anatoliki Mani

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ-Municipality of Tinos

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-Municipality of Aghia Varvara

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ-Municipality of Pylea - Chortiatis

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ-Municipality of Mandra - Idyllia

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-Municipality of Vyron

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ-Municipality of Acharnes

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-Municipality of Sikyon

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-Municipality of Xylokastro - Evrostina

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-Municipality of Naoussa

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-Municipality of Farsala

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ-Municipality of Sparti

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-Municipality of Chania

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Municipality of Tripoli

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ-Municipality of Domokos

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-Municipality of Dytiki Mani

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ-Municipality of Papagos - Cholargos

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ-Municipality of Kordelio - Evosmos

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ-Municipality of Velo - Vocha

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ-Municipality of Lykovryssi - Pefki

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ-Municipality of Elafonissos

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ-Municipality of Megara

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ-Municipality of Alimos

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-Municipality of Megalopoli

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ-Municipality of Ilioupoli

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ-Municipality of Antiparos

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Municipality of Orestiada

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ-Municipality of Arta

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Municipality of Pireas

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ-Municipality of Kimolos

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-Municipality of Keratsini - Drapetsona

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Municipality of Ioannina

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ-Municipality of Kileler

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-Municipality of Elassona

ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ-Municipality of Argos - Mykines

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-Municipality of Pogonio

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ-Municipality of Viannos

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-Municipality of Prossotsani

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ-Municipality of Meteora

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Municipality of Naxos - Mikres Kyklades

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-Municipality of Karpenissi

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-Municipality of Kymi - Aliveri

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-Municipality of Ithaki

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ-Municipality of Anogia

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-Municipality of Skopelos

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ-Municipality of Leros