Διήμερο αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων, μέσω του αθλητισμού – FIT for ALL» το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, πραγματοποιείται το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στόχος του «FIT for ALL», είναι η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο, μέσω του αθλητισμού, των προσφύγων που φιλοξενούνται στο Ηράκλειο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από 100 πρόσφυγες, οι οποίοι τον περασμένο Μάρτιο επέλεξαν το άθλημα της αρεσκείας τους, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τα παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από τον Δήμο Ηρακλείου, όσο και από τα συνεργαζόμενα αθλητικά σωματεία. Έκτοτε αθλούνται συστηματικά στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου.

Το προσεχές διήμερο, οι πρόσφυγες του «FIT for ALL» θα διαγωνιστούν σε διάφορα αθλήματα όπως η τοξοβολία, η κωπηλασία (σε εξομοιωτή), το χάντμπολ, το ποδόσφαιρο και η ξιφασκία. Εκτός από το αθλητικό σκέλος της εκδήλωσης, θα υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες, όπως προβολή βίντεο με την ιστορία του Ηρακλείου και γεύμα με παραδοσιακά, κρητικά εδέσματα.

Το «FIT for ALL» υλοποιείται από τον Δήμο Ηρακλείου, μέσω των Αντιδημαρχιών Αθλητισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Στηρίζεται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (φορέα υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Κρήτη «Προσωρινή Φιλοξενία προσφύγων»), την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «Πλοηγός» και από Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους της πόλης.