Διεθνές Συνέδριο Φυσικής πρόκειται να διεξαχθεί στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) από τις 4 έως και τις 12 Ιουλίου 2018. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών του «7ου Διεθνούς Συνεδρίου για τα Νέα Σύνορα της Φυσικής» (7th International Conference on New Frontiers in Physics, ICNFP 2018), το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, θα συζητηθούν από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές, θέματα των διαφόρων κλάδων της Φυσικής, όπως της φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής φυσικής, της φυσικής στοιχειωδών σωματίων, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Εκτός αυτού, θα συμμετάσχουν και επιστήμονες από παρεμφερείς κλάδους, π.χ. των μαθηματικών, της μαθηματικής φυσικής, της κβαντικής οπτικής κ.ά. Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα, με θέμα Επιστήμη και Θρησκεία.

Στο παραπάνω Συνέδριο συμμετέχουν τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και το CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), το μεγαλύτερο σε έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.

Οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη θα γνωρίσουν τα αξιοθέατα του νησιού σε ημερήσιες εκδρομές που έχουν προγραμματισθεί.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν και δράσεις ανοικτές για το κοινό:

To Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00-13:30, θα πραγματοποιηθεί masterclass (μάθημα/ ενημέρωση) για την έρευνα που γίνεται στο γνωστό Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN. Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές.

Υπεύθυνη για την Ημερίδα είναι η Δρ Δέσποινα Χατζηφωτιάδου από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας/ Ιταλία, ερευνήτρια στο CERN και το πείραμα ALICE.

Επίσης, θα υπάρξουν και δύο δημόσιες ομιλίες με ελεύθερη είσοδο προς το κοινό:

Α) Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο (Ενετικό Λιμάνι Χανίων) και ώρα 19:30-21:00

- Κονσέρτο κλασσικής μουσικής από: Svetlana Nor (βιολί) και Vladimir Nor (τσέλο)

- Ομιλία στα ελληνικά ανοιχτή στο κοινό με τίτλο: «Aνιχνεύοντας τα μυστικά του σύμπαντος με τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων στο CERN» από τη Δρ Δέσποινα Χατζηφωτιάδου (CERN & INFN Μπολόνια, Ιταλία)

Β) Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 στην ΟΑΚ και ώρα 18:45-19:45

Ομιλία από τον Albert de Roeck, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα “The Status of our Understanding of Neutrinos and Future Prospects”.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα υπάρξουν επίσης κοντσέρτα κλασικής μουσικής, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της ΟΑΚ, με ελεύθερη είσοδο:

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:20-22:30

Ruben Muradyan (πιάνο), Svetlana Nor (βιολί) and Vladimir Nor (τσέλο)

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:20-22:30

Ruben Muradyan (πιάνο), Svetlana Nor (βιολί) and Vladimir Nor (τσέλο)

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00-22:30

Opera Gala, Καλλιόπη Πέτρου (σοπράνο), Alessia Tofanin (πιάνο)

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:30-22:30

Concert "Sacred Music", Καλλιόπη Πέτρου (σοπράνο), Alessia Tofanin (πιάνο)