Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, η μεγαλύτερη νεανική και παιδική κινηματογραφική γιορτή της χώρας, ταξιδεύει στην Κρήτη για να συναντήσει το πιο απαιτητικό κοινό, τα παιδιά και τους εφήβους, και προσκαλεί όλη την οικογένεια για ένα συναρπαστικό διήμερο.



To Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαρτίου στο κινηματοθέατρο Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18-20, Ηράκλειο) θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες του 21ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 18ης Camera Zizanio, δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο φεστιβάλ Ολυμπίας -πρότυπο πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα, και ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης στο είδος του, που ήδη μετρά δύο δεκαετίες ζωής.



Το πρόγραμμα των δύο ημερών θα ανοίγει στις 15:30 με μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες της 18ης Camera Zizanio. Η Camera Zizanio είναι η σημαντικότερη Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας στην Ευρώπη, και στο πλαίσιό της διαγωνίζονται ταινίες που έχουν δημιουργήσει μαθητές απ’ όλον τον κόσμο, είτε ομαδικά -στο σχολικό πλαίσιο- είτε ατομικά. Μάλιστα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν δύο ταινίες που δημιούργησαν μαθητές σχολείων του Ηρακλείου. Πρόκειται για τις ταινίες: Τάδε Έφη: "ουδέν κακόν αμιγές καλού" του ΓΕΛ Ν. Αλικαρνασσού και Τα δεδομένα του Γυμνασίου Μοχού, οι οποίες θα προβληθούν στη διάρκεια του διημέρου.



Αμέσως μετά, το Σάββατο 23 Μαρτίου, θα προβληθεί η ταινία Λιάνα των Aaron & Amanda Kopp (Σουαζιλάνδη-Κατάρ-ΗΠΑ), που συνδυάζει τη ζωντανή δράση με το κινούμενο σχέδιο και έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων φεστιβάλ αποσπώντας περισσότερα από 30 βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Ηρωίδα είναι ένα κορίτσι απ’ τη Σουαζιλάνδη, που ξεκινάει για μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης των μικρών δίδυμων αδελφών της. Αυτό το αφρικανικό παραμύθι κινουμένων σχεδίων γεννιέται στη φαντασία πέντε ορφανών παιδιών απ’ τη Σουαζιλάνδη, που συνεργάζονται για να πουν μια ιστορία επιβίωσης βγαλμένη απ’ τις πιο σκοτεινές τους μνήμες και τα πιο φωτεινά τους όνειρα. Το ταξίδι της φανταστικής τους πρωταγωνίστριας διαπλέκεται με ποιητικές και διεισδυτικές σκηνές ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας μια μοναδική στο είδος της γιορτή συλλογικής αφήγησης. Όπως επισήμανε και η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ Ολυμπίας στο σκεπτικό της βράβευσης, η ταινία διακρίνεται για «τον ρεαλιστικό και ταυτοχρόνως συμβολικό συνδυασμό της ζωντανής δράσης με το κινούμενο σχέδιο» καθώς και για το γεγονός ότι «μέσα από τη συλλογική δημιουργία και τη συλλογική αφήγηση μιας ιστορίας αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία αντανακλούν αληθινά βιώματα στη Σουαζιλάνδη».



Την Κυριακή 24 Μαρτίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την ταινία Σούπα Μόντο του Likarion Wainaina (Κένυα-Γερμανία), η οποία στις 9/2/2019 βραβεύτηκε στο Βερολίνο ως η Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία για Παιδιά και Νέους του 2018, αποτέλεσε τη φετινή επίσημη πρόταση της Κένυας για τα Όσκαρ, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και διακρίθηκε σε πολλά ακόμη διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία που έκλεψε τις εντυπώσεις αλλά και την καρδιά μικρών και μεγάλων στο φετινό φεστιβάλ έχει ως κεντρική ηρωίδα την 9χρονη Τζο από την Κένυα. Η Τζο, που λατρεύει τις ταινίες δράσης με υπερήρωες, πάσχει από μια βαρύτατη ασθένεια. Σε ένδειξη συμπαράστασης, όλο το χωριό, αποφασίζει να την αντιμετωπίσει ως supergirl. Έτσι το κοριτσάκι, αντί να σπαταλάει τον χρόνο του μένοντας ξαπλωμένο σ’ ένα κρεβάτι, διεκδικεί με πάθος την εκπλήρωση των ονείρων του. Ανάμεσα στους συμπαραγωγούς της ταινίας συναντάμε τον γνωστό Γερμανό σκηνοθέτη του «Τρέξε Λόλα, τρέξε», Tom Tykwer.



Η Λιάνα, η Σούπα Μόντο, καθώς και οι ταινίες Μπλάνκα (Kohki Hasei, Ιταλία- Ιαπωνία- Φιλιππίνες, 2015) και Η Σιρκλίν, η Κοκό και ο άγριος ρινόκερος [μεταγλωττισμένο στα ελληνικά] (Jannik Hastrup, Δανία, 2018) θα είναι διαθέσιμες για οργανωμένες πρωινές προβολές για σχολεία με μειωμένο εισιτήριο 3,5 €.

Πληροφορίες: Λίζα Θεμελή, τηλ:6977255620, e-mail: liza.themeli@gmail.com



Οι προβολές εντάσσονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθήματα στο σκοτάδι», που είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

έναρξη στις 15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

18η CAMERA ZIZANIO

Ξημερώνει στο Γεντί Κουλέ > 6' > 8ο Γυμνάσιο Πειραιά

IQ vs EQ > 10 '> 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου

Τάδε Εφη:"ουδέν κακόν αμιγές καλού" > 7’ > ΓΕΛ Ν. Αλικαρνασσού 7’

Ψεύτικος > 3’16’’ > Kerry Harper, Η.Π.Α.

Think again > 10' > 1η Κοινότητα Ανιχνευτών Πύργου

Η επιστροφή > 3’40’’ > SAF Cakovec, Κροατία



Λιάνα, 76’, Aaron & Amanda Kopp, Σουαζιλάνδη-Κατάρ-ΗΠΑ, 2018



ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019



18η CAMERA ZIZANIO

Ο κύβος > 4' > 2ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Τα δεδομένα > 10’ > Γυμνάσιο Μοχού

Η Μάχη του Καναπέ > 1’42’’ > Ely Soian, Ιρλανδία

Santa Ciao > 7 '> Κινηματογραφικό εργαστήριο

Συνήθεια > 5’10’’ > Anita Kremm, Alesja Suzdaltseva, Εσθονία

Hynek > 10’ >Jachym Bouzek, Τσεχία



Supa Modo, 74’, Likarion Wainaina, Κένυα-Γερμανία, 2018