Τη διαχείριση του ξενοδοχείου, πέντε αστέρων, που θα είναι τμήμα του σχεδιαζόμενου τουριστικού παραθεριστικού χωριού Elounda Hills στην Ελούντα της Κρήτης θα αναλάβει η Four Seasons, εάν κι εφόσον οι συζητήσεις μεταξύ του καναδικού πολυεθνικού ομίλου και της εταιρείας Mirum Hellas στεφθούν με επιτυχία.

Αυτό αναφέρει ο Κων/νος Δέδες, νομικός σύμβουλος της εταιρείας η Mirum Hellas, που ελέγχει ο Ρώσος επιχειρηματίας Βιτάλι Μπορίσοφ, με αντικείμενο την υλοποίηση επένδυσης αρχικού ύψους 409 εκατ. ευρώ (μπορεί να αγγίξει τα 450 εκατ.) σε έκταση 840 στρεμμάτων που έχει προέλθει από τη συνένωση επιμέρους ιδιοκτησιών. Με το project να ανεβάζει ταχύτητες, οι επενδυτές βρίσκονται σε συζητήσεις ή έχουν ήδη συμφωνήσει με πολυεθνικούς παίκτες του τουρισμού την υλοποίηση συνεργασιών ενόψει της έναρξης κατασκευής αλλά και θέσης σε λειτουργία τμημάτων του τουριστικού χωριού.

Το σχέδιο ανάπτυξης

Ο Μπορίσοφ έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τέσσερα τουριστικά χωριά στην Μόσχα, διαθέτοντας μία "μήτρα” 1.500 πελατών, μέρος των οποίων εκτιμάται ότι θα διοχετευθεί στο Elounda Hills. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει τις χρηματοροές του project το οποίο εξυπηρετεί το στρατηγικό στόχο του Ρώσου Κροίσου για είσοδο, μέσω Ελούντας, στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανάπτυξη χωρίζεται σε έξι αυτοτελείς ενότητες (Τσιφλίκι, Ελληνικά, Κούνδουρος, Ακρωτήρι, Μικρό Βαθύ και Βαθύ), με την Mirum Hellas να έχει κατασκευάσει 17 υπερπολυτελείς βίλες 400-450 τ.μ. η καθεμία- ορισμένες έχουν ήδη αγοραστεί από ξένους-που διαθέτει προς πώληση από 2 εκατ. έως 11 εκατ. ευρώ.

Σχεδιάζει ακόμη την υλοποίηση περισσότερων από 340 παραθεριστικών κατοικιών, οι οποίες θα βγουν στην αγορά σε περισσότερο προσιτές τιμές που θα κυμαίνονται από 250.000 ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ. Το τουριστικό χωριό θα διαθέτει και μαρίνα χωρητικότητας έως 200 θέσεων ελλιμενισμού, με την εταιρεία να αναμένεται ότι θα καταθέσει αίτηση χωροθέτησης το αμέσως προσεχές διάστημα.

Κεντρικό ρόλο στο έργο θα έχει το ξενοδοχείο, πέντε αστέρων, 200 κλινών για τη διαχείριση του οποίου η Mirum Hellas βρίσκεται σε συζητήσεις με την Four Season. Η εταιρεία είναι σε συζητήσεις και με την Fairmont Hotels and Resorts, θυγατρική εταιρεία διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων του ομίλου AccorHotels.

Εκτός από τις 17 νεόδμητες βίλες, αυτό που στην έκταση θα γίνει εμφανές, προσεχώς, αφορά το ξενοδοχείο Ακρωτήρι που θα επαναλειτουργήσει με ορίζοντα τον Μάιο υπό τη διαχείριση του brand Aria Hotels που ανήκει στον όμιλο Λογοθέτη. Θα περιλαμβάνει 16 VIP σουίτες, αποτελώντας επένδυση ύψους 1,5-2 εκατ. ευρώ. Επίσης, η εταιρεία ανακαινίζει τη βίλα Κούνδουρου που προϋπήρχε στην έκταση.

Ο Μπορίσοφ έχει θέσει ως χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υλοποίησης του "πυρήνα” της επένδυσης τον Ιανουάριο του 2020. Έως τότε, θα πρέπει να έχει εγκριθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το αμέσως προσεχές διάστημα, να έχει καταρτιστεί και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΣΕ) και να έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη του έργου.

Η δομήσιμη επιφάνεια θα ανέρχεται σε 130.000 τ.μ., ενώ για την ανάπτυξη του έργου η Mirum Hellas είναι σε συζητήσεις με την, με έδρα το Ντουμπάι, Damac Properties. Όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τη σύνταξή τους έχουν αναλάβει τα γραφεία Μακρίδης Πέτρος&Συνεργάτες, Αλέξανδρος Σαμαράς & Συνεργάτες, η Europlan, ενώ η πολυεθνική αρχιτεκτονική εταιρεία WATG έχει υλοποιήσει το master plan της μαρίνας.

