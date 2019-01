Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και του προσωπικού του Δήμου, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για τη νέα χρονιά και η κοπή της βασιλόπιτας.

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλα τα στελέχη και το προσωπικό του Δήμου για τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2018 που έφεραν νέα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο και τους ευχήθηκε να έχουν μια καλή και αποδοτική χρονιά, υγεία και πολλές χαρές στις οικογένειές τους. Παράλληλα, έκανε μια σύντομη αναφορά στις δυσκολίες της προηγούμενης χρονιάς και στους τρόπους με τους οποίους ξεπεράστηκαν και ζήτησε απ’ όλους να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να προσφερθούν τα μέγιστα στους δημότες του Μαλεβιζίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης: «Με την βοήθεια του Θεού, ξεκινάμε και φέτος μαζί τη νέα χρονιά, μια χρονιά που όλοι ελπίζουμε κι ευχόμαστε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Κι αυτό γιατί το 2018 ήταν πράγματι μια χρονιά με πολλές δυσκολίες για όλους μας. Μια ακόμα χρονιά που οι αντοχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δοκιμάστηκαν έντονα. Πιστεύω ότι εδώ στο Δήμο μας, τα καταφέραμε! Και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Καταφέραμε να μην απογοητεύσουμε τους συμπολίτες μας. Πετύχαμε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, και τα πετύχαμε χάρη στην ομαδική προσπάθεια, στη συνεργασία, στην αλληλοκατανόηση, τον σεβασμό και την εκτίμηση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας.

pita-dimos-maleviziou-1.jpg, by lamprakis

Χάρη στις δικές σας ικανότητες, την αυταπάρνηση, τα ξενύχτια και τις αγωνίες, που μετατράπηκαν σε δύναμη ψυχής και μας έδωσαν αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα. Πετύχαμε χάρη στις ισχυρές συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Χάρη στις συνεργασίες μας με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την πίστη ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2011 στο Μαλεβίζι, είναι αντάξια της ιστορίας, αλλά και των προοπτικών που έχει ο τόπος μας. Τα πετύχαμε γιατί οι πολίτες, μας εμπιστεύονται! Κι είναι μεγάλη, τεράστια υπόθεση το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των συμπολιτών σου. Είναι πολύ σπουδαίο το να έχεις τον πολίτη σύμμαχο και συμπαραστάτη στην προσπάθειά σου.

Φίλες και φίλοι, για όλα τα παραπάνω, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας πω ένα τεράστιο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»! Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Για την δύναμη της θέλησής σας. Για τις προσπάθειες και την υπεύθυνη στάση που για μια ακόμα χρονιά επιδείξατε. Είμαι πραγματικά υπερήφανος που προΐσταμαι του Δήμου Μαλεβιζίου, ενός Δήμου με τόσο αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό. Και πρέπει κι εσείς να είστε περήφανοι για τα αποτελέσματά που μαζί καταφέραμε!

Σίγουρα, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Γνωρίζοντας άριστα το δυναμικό του Δήμου μας, την κάθε μια και τον καθένα από εσάς αλλά και τις ικανότητες που σας διακρίνουν, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα θεαματικότερα αποτελέσματα. Οι ελλείψεις φυσικά που αντιμετωπίζουμε, είναι πολλές και σημαντικές. Αλλά είστε όλες και όλοι, διαλεκτοί. Καταρτισμένοι, υπεύθυνοι, σοβαροί και ευσυνείδητοι συνεργάτες, τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο – και κυρίως – του πολίτη. Και μαζί, μπορούμε να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο όραμα για ένα καλύτερο Μαλεβίζι. Να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Για ένα πιο ευοίωνο μέλλον για τους κατοίκους αυτού του πραγματικά ευλογημένου τόπου. Για ένα Μαλεβίζι, που θα συνεχίσει να αποτελεί «μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα».

Και έχουμε τις προϋποθέσεις για να τα πετύχουμε αυτά, αφού ξεκινάμε την χρονιά, με ενταγμένα σε προγράμματα μεγάλα έργα ανάπτυξης και υποδομών, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ!!!

Έργα που εκτελούνται, όπως για παράδειγμα ο Βιολογικός της Αγίας Πελαγίας, το εργοστάσιο και τα δίκτυα, το 2ο εργοστάσιο αφαλάτωσης, που σε συνδυασμό με όλα όσα έχουμε κάνει στη ΔΕΥΑΜ (σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των δικτύων, έξυπνα ρολόγια, αντικαταστάσεις παλιών δικτύων, κλπ) μας έδωσε την δυνατότητα να μην διψάσουμε και να προχωρήσουμε σε μείωση της τιμής του νερού κατά 20%, οριζοντίως, από την 1/1/2019, έργα που παραδίδονται προς χρήση, όπως για παράδειγμα το νέο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και πολλά, πάρα πολλά έργα που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, όπως π.χ. ο κόμβος Τζωράκη, η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Γαζίου, εδώ στο Δημαρχείο, οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας και τόσα άλλα… Φυσικά, υπάρχουν και δεκάδες μικρότερα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Ασφαλτοστρώσεις, έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας και πολλά – πολλά άλλα.

Φίλες και φίλοι, προσωπικά, δεσμεύομαι απέναντί σας ότι και το 2019 θα είμαι δίπλα σας. Με όλες μου τις δυνάμεις. Μπορεί να σας κουράσω λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρετε ότι η πόρτα του γραφείου μου όπως ήταν, έτσι και θα παραμείνει ανοιχτή, για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί. Υπηρεσιακό ή προσωπικό. Και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όπως και όσο μπορώ. Αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου στη Δημοτική Αρχή, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των δημοτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι μας, είμαστε εδώ, δίπλα σας για το κάθε τι.

Δεσμεύομαι επίσης ότι οι βασικές μας αρχές, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες και αποτελούν τον βασικό οδηγό σε κάθε απόφασή μας. Κι αυτές είναι ότι:

Α) Το Μαλεβίζι θα συνεχίσει να αποτελεί μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα.

Β) Οι τοίχοι του Δημαρχείου, παραμένουν διάφανοι και κρυστάλλινοι, σε όλα τα επίπεδα.

Γ) Η ισόρροπη και πολύπλευρη ανάπτυξη του Μαλεβιζίου δεν αποτελεί απλά ένα σύνθημα αλλά είναι αυτό που πραγματικά πρεσβεύουμε.

Δ) Θα συνεχίζουμε όλοι μαζί να είμαστε στην ίδια πλευρά. Απέναντί μας θα βρίσκονται μόνο τα προβλήματα των συμπολιτών μας.

Ε) Και τέλος, οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής μας θα συνεχίσουν να είναι η κοινωνική πολιτική, ο πολιτισμός μας, η καθημερινότητα και το περιβάλλον μας.

Φίλες και φίλοι, στους επόμενους μήνες της θητείας μας, αλλά και στην νέα θητεία που – εμπιστευόμενος την κρίση των συμπολιτών μας – είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε, σας θέλω όλες και όλους στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Για την βελτίωση της καθημερινότητάς του και της ποιότητας της ζωής του. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο πρώτος και πιο σημαντικός κρίκος συνοχής του κοινωνικού μας ιστού. Ξέρω ότι ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά έτσι είναι. Σε εμάς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν εναποθέσει οι συμπολίτες μας τις τελευταίες τους ελπίδες. Και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε..!

Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες:

· Το προσωπικό της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, της ατμομηχανής του Δήμου μας!

· Το προσωπικό της Οικονομικής μας Υπηρεσίας, την ψυχή και την καρδιά του Δήμου μας!

· Το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τους κομάντος της πρώτης γραμμής!

· Το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών μας γενικότερα, που δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό και αποτελεί ακούραστους στρατιώτες στην μάχη της εξυπηρέτησης του πολίτη.

· Τα στελέχη και το προσωπικό της ΔΕΥΑΜ που από μόνη της αποτελεί εθνικό παράδειγμα προς μίμηση.

· Τα στελέχη και το προσωπικό του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με τις πολλές κοινωνικές δομές, τους φύλακες αγγέλους που βοηθούν, εξυπηρετούν και απαλύνουν τον πόνο των συμπολιτών μας.

· Τα στελέχη και το προσωπικό της ΜΑΕΔΗΜ που μας βγάζει και τουριστικά ασπροπρόσωπους, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση του έργου μας.

· Όλα τα μέλη των Πολιτιστικών Δομών του Δήμου μας, που κατατάσσουν το Μαλεβίζι πρωτοπόρο στην πολιτιστική ανάπτυξη.

· Όλους τους εθελοντές των – πολλών – κοινωνικών μας Δομών.

· Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τους Ειδικούς Συμβούλους μου, τους προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των οργανισμών και των επιχειρήσεων του Δήμου μας.

· Τους Προέδρους των οικισμών μας και τα τοπικά συμβούλια, αυτούς τους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, που σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος στους ώμους τους.

· Τους προέδρους και τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, αυτών των κυττάρων του πολιτισμού, των συλλόγων γυναικών και των αθλητικών συλλόγων του Μαλεβιζίου.

· Τους συναδέλφους των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για κάθε καλόπιστη κριτική που ασκούν στη Δημοτική Αρχή και που μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι.

· Όλες και όλους τους Μαλεβιζιώτες για την κατανόηση και την υποστήριξη που μας προσφέρουν.

Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι να είστε όλοι καλά! Ευτυχισμένοι, γεροί και δυνατοί! Να έχετε υγεία και αρμονία στις οικογένειές σας, πίστη στην κοινή προσπάθεια και τον αγώνα που δίνουμε! Και να είστε σίγουροι ότι με την δύναμη του Θεού, θα τα καταφέρουμε και το 2019! Χρόνια πολλά!»

Τυχεροί υπάλληλοι του Δήμου ήταν η Ευφροσύνη Γιούκα, η Κλεάνθη Αθανασάκη, ο Τάκης Μακρυδάκης, ο Γιώργος Σπυριδάκης και ο Γιάννης Συνολάκης, που κέρδισαν δώρα – προσφορά των επιχειρήσεων Out of the Blue Capsis Elite Resort, Peninsula Resort and Spa, Water Blue, Yamas και Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Το φλουρί της μικρής πίτας ήταν στο κομμάτι του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ το φλουρί της μεγάλης πίτας του προσωπικού, δεν έτυχε σε κάποιον παρόντα υπάλληλο και «αναζητείται» στα κομμάτια που δόθηκαν στο προσωπικό που παρέμενε στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της τελετής.