Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε τo 3ο Θεματικό Σεμινάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με θέμα τη Διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της ΕΚΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές».



Το έργο ROAD-CSR επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μια ολιστική προσέγγιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, στη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης. Μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώστου της Κύπρου ως Επικεφαλής Εταίρος, η Γενική Διεύθυνση Εργασίας - Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), το NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), το E-institute (Σλοβενία), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία) & η Περιφέρεια Βενετό (Ιταλία). Το έργο στην Περιφέρεια Κρήτης υλοποιείται από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.



Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους. Ακολούθησαν, η παρουσίαση του έργου ROAD CSR από το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης και υπεύθυνη έργου Κατερίνα Βλασάκη, και η παρουσίαση της μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου από το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Νορβηγίας για τα αποτελέσματα της ΕΚΕ στην ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η παρουσίαση έγινε από τον Γιάννη Μαυρογιάννη, Οικονομολόγο MBA, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. – Ανάδοχος Εταιρεία για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου. Επίσης η Κατερίνα Ρουσάκη στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης και υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης και το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν τις προτάσεις τους επί του Σχεδίου Δράσης και αντάλλαξαν απόψεις για την προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ καθώς και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην καθημερινή τους λειτουργία. Στη συζήτηση συμμετείχαν, στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, του ΟΑΕΔ, ιδιώτες επιχειρηματίες & ερευνητές. Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις θα συνεχιστεί προκειμένου το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της ΕΚΕ να ενσωματώσει όσο το δυνατό περισσότερες προτάσεις που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.

Περισσότερες Πληροφορίες για το έργο: Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr) & Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr).