Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, την Τετάρτη 2 Μαΐου & Παρασκευή 4 Μαίου 2018, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο που διοργάνωσε η Νομαδική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Pres και εισηγητή τον φωτογράφο Βασίλη Κάντα, (E-learning tutor, ΕΚΠΑ).

Οι συμμετέχοντες στις δράσεις 1. Photobook pit stop (seminar) workshop και 2. Οπτικός απόηχος ενός photobook (workshop), είχαν την ευκαιρία να έρθουν κοντά σε πηγές έμπνευσης και γνώσης, καθώς «η Φωτογραφία εγείρει εν δυνάμει ομιλία περί πολλών διαφορετικών θεμάτων”.



Αρχικά οι συμμετέχοντες, ο ένας μετά τον άλλον, παρουσίασαν στην ομάδα ένα φωτογραφικό βιβλίο που επέλεξαν από την έκθεση της Νομαδικής Βιβλιοθήκης, έκαναν μια σύντομη περιγραφή του θέματος, που πραγματεύεται το βιβλίο τους, έκφρασαν κάποιες εκτιμήσεις για το έργο, καθώς και μια προσωπική τοποθέτησή τους.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να παράξουν μια σειρά φωτογραφικών εικόνων, καταθέτοντας ένα οπτικό σχόλιο στο περιεχόμενο του φωτογραφικού βιβλίου που επέλεξαν, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που προβάλλονται και επιτρέπουν στο βιβλίο να ξεχωρίζει.



Ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με όλη την ομάδα ,σε φιλική ατμόσφαιρα, καθώς ο εισηγητής, συνεισφέροντας τη δική του θεώρηση για το βιβλίο, και εκφράζοντας συγκριτικές απόψεις με άλλα συναφή βιβλία και οτιδήποτε άλλο προάγει την κριτική σκέψη, προσομοιάζοντας το σεμινάριο στο ύφος λειτουργίας Λέσχης Ανάγνωσης με στόχο τη δημιουργία φωτογραφιών που μπορεί να συνδιαλέγονται κριτικά, να αποδίδουν εύγλωττα, να επεκτείνουν το νόημα, να αποδομούν το εγχείρημα, πάντως σε κάθε περίπτωση να επιτυγχάνουν μια σχέση με το βιβλίο από το οποίο προέκυψαν.

Ο Βασίλης Κάντας κατέχει διδακτορικό στο πεδίο Φιλοσοφία του φωτογραφικού μέσου και διατριβή του ‘Unfolding the act of Photography’. Έχει εργασθεί ως λέκτορας Φωτογραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, London South Bank University, London College of Communication), επιμορφωτής σεμιναρίων περί Επικοινωνίας της Εικόνας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) εκπαιδευτής Φωτογραφίας (ΔΙΕΚ Κηφισιάς & Χαϊδαρίου), σε studios διαφημιστικής εικόνας κ.α..



Το σεμινάριο, που παρακολούθησαν και οι μαθητές του ΕΠΑΛ Γραφιστών Ρεθύμνου, με τους καθηγητές τους Ηλέκτρα Σταγάκη και Βαγγέλη Πετσαγκουράκη, πρότεινε ένα ολιστικό μοντέλο ανάγνωσης της φωτογραφικής εικόνας.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη με την συλλογή των 100 φωτογραφικών βιβλίων θα παραμείνει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2018 στη Βιβλιοθήκη μας.