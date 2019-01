Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει συναυλία μελοποιημένης ποίησης-μουσική παράσταση με τίτλο «Σήκω να παλέψεις τον καιρό…» που παρουσιάζουν η νέα βραβευμένη συνθέτης και πιανίστρια Λίνα Ζάχαρη σε συνεργασία με την χορωδία Επιμελητηρίου Ηρακλείου «Ο Άγιος Δημήτριος» και σολίστ την Ιωάννα Φόρτη και μικρό οργανικό σύνολο, υπό την διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη. Η συναυλία με δωρεάν είσοδο για τους πολίτες θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 20:30 στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.

Πρόκειται για μοναδική συναυλία, με μελοποιημένα ποιήματα αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων ποιητών που μιλούν για τον έρωτα και το θάνατο έως το ευμετάβλητο της ανθρώπινης ζωής και θέτουν βαθείς προβληματισμούς, σε μουσική της ίδιας της Λίνας Ζάχαρη , τα οποία έρχεται να ερμηνεύσει με τον δικό της μοναδικά αισθαντικό τρόπο η Ιωάννα Φόρτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα τραγούδια που θα ακουστούν έχουν αποσπάσει βραβείο για τη μελοποίησή τους από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών .

Σε συνέντευξη τύπου σήμερα στη Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάστηκε η αυριανή συναυλία και συγκεκριμένα σε δηλώσεις που έγιναν αναφέρθηκαν:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα Πολιτισμού-Απόδημου Ελληνισμού Κώστας Φασουλάκης: «Η Περιφέρεια Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά οργανώνει και στηρίζει αυτή τη σπουδαία συναυλία με τη Λίνα Ζάχαρη και την ερμηνεύτρια Ιωάννα Φόρτη θέλοντας έτσι να δείξει, ότι, η Κρήτη έχει ένα αστείρευτα μεγάλο έμψυχο δυναμικό στο χώρο της τέχνης, της μουσικής. Συνεχίζοντας έτσι, στηρίζουμε τα νέα παιδιά τους νέους καλλιτέχνες συνολικά στην Κρήτη στον τομέα του Πολιτισμού. Προσκαλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν αύριο δωρεάν την ποιοτική, μοναδική αυτή εκδήλωση».

1_16.jpg, by gpapadakis

Η συνθέτης και πιανίστρια Λίνα Ζάχαρη:

«Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά για την παρουσίαση αυτών των τραγουδιών, αλλά και τιμή, καθώς θα τα ερμηνεύσει, με τον μοναδικά αισθαντικό της τρόπο, η Ιωάννα Φόρτη, την οποία ευχαριστώ θερμά που με στηρίζει σε αυτά τα πρώτα μου βήματα. Ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την στήριξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημαντική εκδήλωση, και καλούμε τον κόσμο να την παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο. Η ενασχόληση με τη μελοποίηση ξεκίνησε από τα μαθητικά μου χρόνια. Είναι ένας τρόπος αποτύπωσης των συναισθημάτων που νιώθω διαβάζοντας ένα ποίημα, που πραγματεύεται ιδέες όπως αυτές του έρωτα, του θανάτου, ή θέτει βαθείς προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική ή το ευμετάβλητο της ανθρώπινης ζωής. Στην παράσταση αυτή, συμπράττουν μαζί μας εξαιρετικοί μουσικοί, καθώς και η Μικτή Χορωδία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου «Ο Άγιος Δημήτριος», υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη».

Η ερμηνεύτρια Ιωάννα Φόρτη: «Χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να συνεργάζομαι με πολύ νέους ανθρώπους σαν την Λίνα. Επίσης συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτή την πρόταση και όταν ήρθα ξεκινήσαμε τις πρόβες και κατάλαβα πόσο ελπιδοφόρο και αναζωογονητικό είναι νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με τέτοιου είδους έργα. Αξίζει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ ταλαντούχα η Λίνα νομίζω ότι έχει μέλλον μπροστά της και θα είμαι εδώ δίπλα να ενισχύω όποτε χρειάζεται».

Λίνα Ζάζαρη

Η Λίνα Ζάχαρη γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπουδάζει στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου εισήχθη με τη μεγαλύτερη βαθμολογία πανελλαδικά. Φοιτά στο Ευρωπαϊκό Ωδείο Ηρακλείου, στην τάξη πιάνου (δίπλωμα) της κ. Τζένης Χαραμουντάνη. Είναι κάτοχος πτυχίων Πιάνου (Άριστα παμψηφεί-Α’ βραβείο, τάξη κ. Τζένης Χαραμουντάνη), Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας (Άριστα, τάξη κ. Νίκου Αντωνακάκη). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου στο Boston University και New England Conservatory της Βοστώνης με τους A.R. Rivera, C. Finehouse, Κ. Παπαδάκη καθώς και στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Danse του Λονδίνου με τη Y. Lebedeva. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια πιάνου με διακεκριμένους σολίστ, όπως και σε θερινές μουσικές ακαδημίες και φεστιβάλ. Μελοποιεί ποιήματα Ελλήνων και ξένων ποιητών, ξεκινώντας από τους μεγάλους λυρικούς της αρχαϊκής περιόδου (Σαπφώ, Αρχίλοχος, Πίνδαρος κ.ά.), στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μῶσ ́, ἄγε, Καλλιόπα, θύγατερ Διός», που πραγματοποιήθηκε το σχ. έτος 2015-16 στο 8ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Ντιάνα Μανουρά. Υπήρξε ενεργό μέλος της Κρητικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, υπό τη διεύθυνση του κ. Νίκου Αντωνακάκη. Έχει δώσει πολυάριθμα προσωπικά ρεσιτάλ και έχει βραβευθεί σε μουσικούς αλλά και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

Ιωάννα Φόρτη

Σπούδασε πιάνο, θεωρητικά και μονωδία. Υπήρξε μέλος της Χορωδίας της ΕΡΤ. Το 2000 πρωτοεμφανίστηκε ως σολίστ, στο Κάρνεγκυ Χωλ της Νέας Υόρκης στην όπερα «Ηλέκτρα» του Μίκη Θεοδωράκη. Έκτοτε έχει διακριθεί σε ένα ασυνήθιστα ευρύ και ετερόκλητο ρεπερτόριο, που

περιλαμβάνει λόγια, έντεχνη και λαϊκή ελληνική μουσική, όπερα, ροκ και μπαρόκ σε συναυλίες, παραστάσεις και ηχογραφήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς, ορχήστρες, μαέστρους και συνθέτες

και έχει δισκογραφήσει μεταξύ άλλων με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Χρήστο Λεοντή με τον οποιο συνεργάζεται μόνιμα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πρόσφατα ερμήνευσε το ρόλο της «Νένας» στο

μιούζικαλ του Δ. Μαραμή «Ερωτόκριτος». Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται σε σταθερή βάση με τους Vamos Endemble. Έχει δύο προσωπικούς δίσκους και άλλες δεκατρείς δισκογραφικές συμμετοχές.

Ξεχωρίζει ο δίσκος Zorbas Ballet, Adagio, Carnaval του Μίκη Θεοδωράκη σε μουσική διεύθυνση Charles Dutoit (DECCA βραβείο καλύτερου κλασικού δίσκου 2004, New York Times).

Νίκος Αντωνακάκης

Ο Νίκος Αντωνακάκης γεννήθηκε το 1969 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε θεωρητικά και βιολί στο Ελληνικό Ωδείο Ηρακλείου και Αθηνών. Με προτροπή του καθηγητή του Αμάραντου Αμαραντίδη συνέχισε τις σπουδές στη Σύνθεση, το Βιολί και τη Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας στο Παρίσι, στην École Normale de Musique de Paris, απ’ όπου αποφοίτησε το 1997 με Δίπλωμα Σύνθεσης (καθηγητής Y. Taira), Δίπλωμα Διδασκαλίας Βιολιού (καθηγητής P. Truys-εξάρχων της ορχήστρας του Παρισιού) και Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας (καθηγητής D. Rouits-καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας της Όπερας του Massy). Παράλληλα, υπήρξε μέλος της φημισμένης χορωδίας Oratorio της Παναγίας των Παρισίων, με την οποία έχει δώσει πολλές συναυλίες.

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο τόσο τη μουσική εκπαίδευση των μικρών παιδιών, όσο και τη διεύθυνση ορχήστρας και χορωδίας, όπως στο Ινστιτούτο ΟRFF του Salzburg και στο Ινστιτούτο KODALY στο Kecskemet της Ουγγαρίας. Συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ B. BARTOK, που έγινε στο Szombathely της Ουγγαρίας διευθύνοντας τη Savaria Symphony Orchestra και το Ensemble Contrechamps (σύγχρονο μουσικό σύνολο ). Με την ορχήστρα της École Normale de Musique de Paris έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις κερδίζοντας ευνοϊκά σχόλια και κριτικές.

Συνεργάζεται συχνά με την φημισμένη ορχήστρα της Όπερας Massy του Παρισιού, με την οποία, έχοντας τη μουσική της διεύθυνση, έχει εμφανιστεί στην Κρήτη πολλές φορές βοηθώντας στη ανάδειξη Κρητικών καλλιτεχνών και συνόλων.

Δίδαξε για αρκετά χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο οποίο, υπό τη διεύθυνση του, η Ορχήστρα Ευρωπαϊκής Μουσικής του σχολείου έδωσε πολλές συναυλίες στη Κρήτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Λουξεμβούργο, Γερμανία ) και διακρίθηκε σε Παγκρήτιους και Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Μουσικής αποσπώντας βραβεία και ευνοϊκές κριτικές.

Ιδρυτικό μέλος και μόνιμος μαέστρος της Κρητικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Κρητικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων από το 2004, έχει στο ενεργητικό του πολλές συναυλίες και παραστάσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2018 παρουσιάστηκε, υπό τη διεύθυνσή του, στο Φεστιβάλ Πιάνου του Δήμου Ηρακλείου το Καρναβάλι των Ζώων, του Camille Saint-Saëns, με μουσικούς από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τους παγκοσμίως καταξιωμένους πιανίστες Δημήτρη Καρύδη και Πέτρο Μόσχο.

Είναι διευθυντής και καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας, ανωτέρων θεωρητικών και βιολιού στο Ευρωπαϊκό Ωδείο Ηρακλείου και χοράρχης στη χορωδία Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, στη χορωδία Μαλίων και στη χορωδία «Άγιος Δημήτριος» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Μικτή Χορωδία Επιμελητηρίου Ηρακλείου «Ο Άγιος Δημήτριος»

Ιδρύθηκε το 2013 στο Ηράκλειο, αποτελώντας συνέχεια της Μικτής Χορωδίας και Μαντολινάτας Αγίου Δημητρίου, γνωστής για τη συνεισφορά της στον πολιτισμό με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Δανία, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.α.).

Από την επανίδρυσή της το 2013, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η Χορωδία συμμετέχει ξανά ενεργά στις πολιτιστικές δραστηριότητες, παρουσιάζοντας έργα κλασικού, έντεχνου και σύγχρονου ρεπερτορίου, περιλαμβάνοντας πλήθος συνθετών, ποιητών, στιχουργών αλλά και νέων δημιουργών, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη.