Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα γεμάτο ψυχαγωγικά δρώμενα και δημιουργικές δραστηριότητες προετοίμασε και φέτος η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν και να το απολαύσουν.

Με μουσική, χορό, εορταστικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικα παζάρια καθώς και με το «Χριστουγεννιάτικο Χωριό», το καρουζέλ, το παιδικό τρενάκι και πολλές ακόμα εκπλήξεις ο Δήμος Ιεράπετρας, με την ενεργό συμμετοχή δομών, σχολείων, συλλόγων και φορέων του Δήμου, συνθέτει και διατηρεί ένα χαρούμενο, εορταστικό κλίμα για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 15/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 9:00μμ

«Christmas Party» - ελεύθερη είσοδος

Χριστουγεννιάτικη μουσική παράσταση με τον ΔΩΡΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. Συμμετέχουν η Γιάννα Βασιλείου και η Sugahspank, με τραγούδια από μιούζικαλ, jazz και soul στοιχεία

Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κουτσουρά - 6:00μμ

Ο Σύλλογος Γον. & Κηδ. Δημοτικού κ Νηπιαγωγείου Κουτσουρά πραγματοποιεί την Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του σχολείου με bazaar κ φωταγώγηση του δέντρου

Κυριακή 16/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 7:00μμ

«Στου κύκλου τα γυρίσματα και στου χορού τα ζάλα»

Μουσικοχορευτική εκδήλωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης οι ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας. Συμμετέχουν τα μουσικά συγκροτήματα των: ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ, ΚΟΥΔΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ

Δημοτικό Σχολείο Φέρμα - 7:00μμ

Φωταγώγηση Δέντρου από τον Σύλλογο Ανάπτυξης Αγ. Ιωάννη και τον Σύλλογο Γονέων Σχολείου Φέρμων

Δευτέρα 17/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 6:00μμ

«Η μπουγάδα του Άη Βασίλη»

Χριστουγεννιάτικη θεατρική και μουσική παράσταση από τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Τρίτη 18/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 8:00μμ

«Τα μουσικά όργανα λένε τα κάλαντα...»

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ Μουσικοκινητικής Κατεύθυνσης. Στο φουαγιέ του κτηρίου σας περιμένει έκθεση αυτοσχέδιων κατασκευών των παιδιών

Πέμπτη 20/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 7:00μμ

«ΓΚΛΙΝ…..ΓΚΛΟΝ....ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Ζ ΩΝΤΑΝΕΨΤΕ!!»

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παρασκευή 21/12 - Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας - 12:00πμ

«Τα παιδιά τραγουδάνε για τα Χριστούγεννα»

Από το τμήμα Μουσικού Θεάτρου της Μουσικής Σχολής.

Επιμέλεια: Ελεάννα Καρανδεινού

Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας - 8:00μμ

«LOGOKRISIS»

Ροκ συναυλία με τους LOGOKRISIS, We love metal and we are playing it....

especially songs from 70s to 90s by well known bands

Σάββατο 22/12 - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 7:00μμ

«Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη»

Παιδική παράσταση, ετοιμαστείτε να δείτε τον πιο γλυκό και γευστικό πόλεμο του χρόνου! Οργάνωση: Νίκη Παπαδάκη, Η παράσταση θα γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό

Κεντρική πλατεία Επάνω Χωριού - 5:00μμ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επάνω Χωριού πραγματοποιεί την Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Χωριού με συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιεράπετρας

Σάββατο 29/12 - Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας - 6:00μμ

«Τα Χριστούγεννα της Αρετής»

Ο Γιάννης Σαββιδάκης θα ερμηνεύσει Χριστουγεννιάτικα που έχει συνθέσει ο ίδιος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και ποιητή Χρήστο Δελή

Δευτέρα 31/12 - Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας - 6:30μμ

«Άφιξη Άγιου Βασίλη»

Με την βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού θα υποδεχθούμε τον Άγιο Βασίλη στην πλατεία της πόλης όπου θα μοιράσει δώρα στα παιδιά

Χριστουγεννιάτικα Παζάρια – Bazaar - Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας

Κατά την διάρκεια των γιορτών θα πραγματοποιηθούν

Χριστουγεννιάτικα παζάρια από διάφορους συλλόγους και σχολεία

Χριστουγεννιάτικο Χωριό- Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας

Κατά την διάρκεια των εορτών θα λειτουργήσει στην κεντρική πλατεία της πόλης ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ που περιλαμβάνει:

ΚΑΡΟΥΖΕΛ (από 24/12 έως 7/01)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ (από 14/12 έως 7/01)

ΣΠΙΤΑΚΙΑ: Του Άη Βασίλη - face painting – καρικατούρας - Ήρωες Disney - Παιδικά Πάρτυ - Δραστηριότητες

MAGIC SHOW (24/12 στις 7:00μμ)

*Όλες οι δράσεις θα είναι ΔΩΡΕΑΝ

«Κάλαντα στην πόλη & στα χωριά»

24/12 - παραμονή Χριστουγέννων - Κεντρική Πλατεία

Η πρωτοεμφανιζόμενη ΜΠΑΝΤΙΝΑ του Δήμου - 12:30μμ

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ του Δήμου το απόγευμα

30/12 - προπαραμονή πρωτοχρονιάς - Κεντρική Πλατεία

Η Δημοτική Χορευτική Ομάδα του Δήμου - 6:30μμ

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ του Δήμου το απόγευμα

Βιβλιοθήκη «Μ. Λιουδάκη» - Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας

Τετάρτη 12/12 - 7:30μμ - 6:00μμ

Κατασκευάζουμε παιχνίδια για το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και φτιάχνουμε κάρτες για τον Άη Βασίλη

Παρασκευή 14/12 - 7:30μμ

Στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με όλα τα τμήματα της βιβλιοθήκης μικροί και μεγάλοι, τραγουδάμε και χορεύουμε

Παρασκευή 28/12 - 6:00μμ

«Μια γιορτινή ιστορία» Ανάγνωση - Προβολή σχετικής ταινίας