Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταδύσεων από Υψηλά σημεία (World High Diving Federation - WHDF), διοργανώνουν το «Agios Nikolaos Cliff Diving 2018» στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Ένα τριήμερο με αγώνες καταδύσεων και επίδειξη καταδύσεων από 23 κορυφαίους αθλητές του χώρου με παγκόσμια αναγνώριση. Το πρόγραμμα των καταδύσεων από τα βράχια της λίμνης του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε σήμερα το πρωί με την επίσημη προπόνηση των αθλητών, ενώ νωρίτερα αρκετά παιδιά συγκεντρώθηκαν για να μάθουν να κάνουν βουτιές γύρω από τη λίμνη με την καθοδήγηση των ειδικών.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου ξεκινούν οι αγώνες με τους προκριματικούς σε άνδρες και γυναίκες και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 8 Ιουλίου με τους τελικούς των αγωνισμάτων και το μεγάλο, φαντασμαγορικό σόου που ετοιμάζουν οι διοργανωτές.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του διημέρου.

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

10.00 – 12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.30-18.00 Προθέρμανση Αθλητών – Αθλητριών

17.30-18.00 Μουσική στους δρόμους της πόλης με τους BATALA

17.55-18.00 Προβολή video “Κορυφαίες στιγμές του «Ag. Nikolaos Cliff Diving 2017”

18.00-18.10 Τελετή έναρξης του Ag. Nikolaos Cliff Diving 2018- Music by BATALA on the stage

18.10-18.20 Παρουσίαση των Αθλητών και Αθλητριών

18.20-18.40 Αγώνας γυναικών round 1 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 2.8)

18.40-19.00 Αγώνας Γυναικών round 2 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

19.00-19.38 Men competition round 1 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 2.8)

19.38-20.15 Men competition round 2 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

20.15.20.20 Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη Ζερβός

20.20-20.25 Τελετή απονομής βραβείων σε Χάλκινους Χορηγούς και Υποστηρικτές

20.25-20.30 Προβολή video “ The town of Agios Nikolaos”

20.30-20.40 Μουσικής με τους BATALA

20.40-20.45 Προβολή video «Traditional Dancing Ζorbas»

20.15-20.45 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις αθλητών – αθλητριών

20.55-21.00 Μουσική από D.J

21.00-21.45 Βραδινό High diving show

21.45-22.00 Photos and Flash Interviews (Μικτή Ζώνη)

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

10.00 -12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.30-18.00 Προθέρμανση Αθλητών – Αθλητριών

17.55-18.00 Προβολή video “Κορυφαίες στιγμές του «Ag. Nikolaos Cliff Diving 2017”

“Highlights of the first day Ag. Nikolaos Cliff Diving 2018 ”

18.00-18.10 Τελετή έναρξης με το MINOAN THEATRE

18.10-18.20 Παρουσίαση των Αθλητών και Αθλητριών

18.20-18.35 Αγώνας γυναικών round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

18.40-18.50 Αγώνας Γυναικών round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

18.50-19.00 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις από τις Αθλήτριες

19.00-19.38 Men competition round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

19.38-20.15 Men competition round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

20.15-20.25 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις Αθλητών

20.25-20.30 MINOAN THEATRE: Πράξη Πρώτη

20.30-20.33 Προβολή video “Mirabello Grand Fondo”

20.33-20.45 Τελετή απονομής βραβείων σε Αργυρούς, Χρυσούς Χορηγούς & Συνδιοργανωτές

20.45-20.50 MINOAN THEATRE: Πράξη Δεύτερη

20.50-20.55 Μουσική από D.J

20.55-21.10 Τελετή Απονομής Βραβείων σε αθλητές και αθλήτριες

21.10-21.15 Προβολή video “The town of Agios Nikolaos”

21.15-21.45 Βραδινό High diving show

21.45-22.00 Water show!

22.00-22.10 Τελετή Λήξης

22.10-22.15 Photos and Flash Interviews (Μικτή Ζώνη)