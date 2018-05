Το Παγκόσμιο συνέδριο Πνευμονολογίας με τη θεματική ενότητα Σαρκοείδωσης, Πνευμονικής ‘Ινωσης και Διαμέσων Πνευμονοπαθειών – WASOG 2018 - διοργανώνεται φέτος στις 07-09 Ιουνίου στο Creta Convention Center στο Ηράκλειο (Χερσόνησος) από τη Διεθνή Εταιρία Σαρκοείδωσης και άλλων Κοκκιωματωδών νοσημάτων, την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας , του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι διοργανωτές του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Prof. Athol Wells του Imperial College London (UK) και Διευθυντής της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων του Royal Brompton Hospital, London, και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, Κατερίνα Αντωνίου.

Πρόκειται για το κορυφαίο διεθνές συνέδριο που αφορά στη Σαρκοείδωση και την Πνευμονική Ινωση, με ιστορία 25 ετών, κατά την διάρκεια του οποίου θα είναι δυνατή η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων στον τομέα τόσο της κλινικής όσο και της εργαστηριακής έρευνας στην σαρκοείδωση, τις διάμεσες πνευμονοπάθειες, την πνευμονική υπέρταση και άλλα ορφανά νοσήματα. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί ομιλητές. Θα παρουσιαστούν νεώτερα δεδομένα για τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία των Νοσημάτων αυτών από τους συγγραφείς των Κατευθυντήριων Οδηγίων όπως οι καθηγητές Ganesh Raghu (USA), Robert Baughman (USA), Athol Wells (UK), Dominique Valeyre (France), Marc Humbert (France).

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου στις 19:30. Στην Τελετή θα παρευρεθούν και θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης , Κατερίνα Αντωνίου

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης

Πρύτανης και Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 7η Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Πνευμονολογίας, Μίνα Γκάγκα

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Τόκιο και πρόεδρος της εταιρίας WASOG, Azuma Arata

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Royal Brompton Hospital του Λονδίνο, Athol Wells

Κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου του Παρισίου και υποψήφιος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Marc Humbert, θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία με τίτλο «Πρέπει να θεραπεύουμε την Πνευμονική Υπέρταση στις Χρόνιες Πνευμονοπάθειες;».

Επίσης έχουμε την χαρά και τιμή να ανακοινώσουμε την χορήγηση βραβείου «Carrier Achievement Αward» στον Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου του Εσσεν, Prof. Ulrich Costabel.

Τέλος, θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Chair of the Greek Cultural Centre in France &Vice-President of the Constantine Mitsotakis Foundation, η οποία θα πραγματοποιήσει ομιλία, την Παρασκευή 8 Ιουνίου στις 20.00, με τίτλο “The value of cooperation, the magic of synergies!”

Η τελετή Λήξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουνίου με ομιλία της Professor Rachel Chambers, Director of the Centre for Inflammation and Tissue Repair (CITR) - Division of Medicine Vice-Dean Innovation and Enterprise -Faculty of Medical Sciences, με τίτλο “Mechanistic overlap between IPF and cancer: focus on the TGFb signaling axis” .

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση του επόμενου συνέδριου της WASOG, που θα γίνει στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 2019.

Συνέντευξη Τύπου για το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Κεντρικό Κτίριο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ηράκλειο Κρήτης.