Μετά την επιτυχία του πρώτου TEDx University of Crete, η φοιτητική διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά!



Το TEDx University of Crete είναι ένα συνέδριο που συνδιοργανώνεται από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, και απευθύνεται τόσο στη φοιτητική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό. Στόχος μας είναι μέσα από ενδιαφέρουσες ομιλίες να δώσουμε το έναυσμα για συζήτηση σχετικά με ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν. Ιδέες που παρακινούν, εμπνέουν και δίνουν το κίνητρο να πάμε ακόμη πιο μπροστά.



Συνδυάζοντας έναν μεγάλο αριθμό από διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής και με θέμα την “Εύνοια”, το TEDx University of Crete θα παρουσιάσει ομιλίες από σημαντικούς ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους είναι η Οντέτ Βαρών-Βασάρ (ιστορικός), ο Στάθης Λιβαθινός (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου), ο Γιώργος Τσιακαλάκης (υπεύθυνος επικοινωνίας στη “Θετική Φωνή”), ο Βασίλειος Ζούλιας (σχεδιαστής μόδας), η Αγγελική Ασημάκη (ερευνήτρια ιατρός καρδιακής παθολογίας στο St. George's University του Λονδίνου) κ.ά.



Η Εύνοια είναι η αποδοχή, η συμπάθεια και η πίστη στον άνθρωπο, η ανιδιοτελής πρόθεση για διαπροσωπική διάνθιση, βασικές προϋποθέσεις για την κοινωνική εξέλιξη. Είναι ο τρόπος σκέψης και ταυτόχρονα μία διάθεση απέναντι στους ανθρώπους και τα πράγματα. Σημαίνει να ποθείς την ύπαρξη, τη ζωή και την εξέλιξη τους. Είναι η αλληλεγγύη, η αγάπη, η ευγένεια, η πίστη στον άνθρωπο, η ανιδιοτέλεια, η καλοσύνη και η ενθάρρυνση, που θα έπρεπε να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων. Όλα αυτά, δηλαδή, που λείπουν από την σημερινή κοινωνία και θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.



Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις διαφορετικές όψεις της εύνοιας μέσα από 12 ομιλίες, να προβληματιστούν, να εμπνευστούν, αλλά κυρίως να προσδιορίσουν τι σημαίνει εύνοια γι’ αυτούς. Επιπρόσθετα, η εκδήλωση πλαισιώνεται από 4 διαφορετικά workshops, σταθερές δραστηριότητες αλλά και 3 μουσικά performances που έχουν προετοιμαστεί ειδικά γι’ αυτό.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη» στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωσή, τη δράση της ομάδας, καθώς και για κρατήσεις εισιτηρίων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.tedxuniversityofcrete.com .