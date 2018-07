Το Πάρκο Γεωργιάδη συμπληρώνει φέτος τα 60 του χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλιά του οι Φυλές του Πάρκου διοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Υπεράσπισης Ελεύθερων Χώρων στις 13-14-15 Ιουλίου 2018 στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ένα τριήμερο φεστιβάλ για τη διεκδίκηση των δημόσιων χώρων, του αστικού πρασίνου και της ποιότητας της ζωής όλων.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Σας καλούμε να συζητήσουμε για το δικαίωμα στους δημόσιους χώρους, αλλά και ειδικότερα για τα παράλογα σχέδια “ανάπλασης” του δήμου για το πάρκο, το παρόν και το μέλλον του αγώνα υπεράσπισής του, καθώς και για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα.

Στο χώρο του φεστιβάλ θα βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου και έκθεση με υλικό από την ιστορία του πάρκου, καθώς και από τα δεδομένα που συγκεντρωθηκαν από τα ερωτηματολογια και τα εργαστήρια του Συμμετοχικού Εργαστηρίου για το Δημόσιο Χώρο.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν κάθε απόγευμα στις 6μμ και θα περιλαμβάνουν δρώμενα και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, θα συμμετέχουν ομάδες με κοινωνική και περιβαλλοντολογική δράση με ενημερωτικό υλικό, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙουλΙου

Παιδικές δραστηριότητες

18:00 - 19:00 Κομποστοποίηση σε μπουκάλι

18:00 - 21:00 Κατασκευές με ξύλο και σχοινιά (ανεμόσκαλα, κούνια και θέμα έκπληξη)

Για μικρούς και μεγάλους

19:00 - 20:00 Λαϊκές και βιωματικές αφηγήσεις για δένδρα

Θεατρική παράσταση

21:00 – 23:00 «Το φράκο» από τους Τσιριτσάντσουλες (μονόπρακτη φάρσα βασισμένη στο έργο του Ντάριο Φο «Ο γυμνός άντρας και ο άντρας με το φράκο»)

Συναυλία

23:00 ΓΙΑΡ ΑΜΑΝ (αυτοοργανωμένο σύνολο παραδοσιακής μουσικής - Χανιά)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙουλΙου

Κεντρική συζήτηση

18:00 - 21:00 Ανοιχτή συζήτηση για μεγάλα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα

Θα γίνουν παρουσιάσεις από:

• Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική

• Ανοιχτή συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στην εξόρυξη πετρελαίου στην Ήπειρο

• Water Warriors, συλλογικότητα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΘ (Θεσσαλονίκη)

• Συντονιστικό Ρεθύμνου ενάντια στις βιομηχανικής κλίμακας ΑΠΕ

• Πρωτοβουλία πολιτών για τη διάσωση και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας (Ηράκλειο)

Παιδικές δραστηριότητες

18:00 - 19:00 Αφήγηση παραμυθιών

18:00 - 21:00 Κατασκευές με ξύλο και σχοινιά (ανεμόσκαλα, κούνια και θέμα έκπληξη)

19:00 - 21:00 Η ζωγραφική του Χουάν Μιρό μέσα από τις τέχνες

Συναυλία (TSURAI Music Fest)

21:00 KOOBA TERCU (Αθήνα), WHAM JAH (Αθήνα), Όρη (Αθήνα), THE PERIODS (Αθήνα) + more

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ιουλίου

Κεντρική συζήτηση

18:00 - 21:00 Ανοιχτή συζήτηση για τον αγώνα υπεράσπισης του πάρκου Γεωργιάδη: απολογισμός των μέχρι τώρα δράσεων, καθορισμός κινήσεων στο άμεσο μέλλον και ευρύτερη στοχοθεσία

Παιδικές δραστηριότητες

18:00 - 19:30 Τα παιδιά μιλούν με τα δένδρα

18:00 - 21:00 Κατασκευές με ξύλο και σχοινιά (ανεμόσκαλ , κούνια και θέμα έκπληξη)

Για μικρούς και μεγάλους

19:30 - 20:30 Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα άγρια ζώα από το ΕΚΠΑΖ-Εθελοντές Κρήτης

Συναυλία

21:00 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ (Ηράκλειο), DOGS N RATS, BLUES BAIT (Ηράκλειο), NEW ZERO GOD (Αθήνα) + more