Σε ένα ευφάνταστο και διασκεδαστικό παιχνίδι, για την ανακάλυψη της μαγείας των Φυσικών Επιστημών, προσκαλεί τα μικρά και μεγάλα παιδιά της πόλης η ομάδα του Science Behind, το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18.00΄ στην αίθουσα Οδυσσέα Ελύτη του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9). Χρώματα και μπαλόνια, εξαφανίσεις, εκρήξεις, αναφλέξεις περιμένουν όσους παρευρεθούν στη διαδραστική έκθεση πειραμάτων.

Όπως σε όλες τις δράσεις που φιλοξενούνται στον Κοινωνικό Χώρο, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ευπρόσδεκτη είναι πάντοτε η προαιρετική συνεισφορά σε συσκευασμένα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, για την ενίσχυση της δράσης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο - Φαγητό με την Αγάπη μας) των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που στηρίζουν άτομα και οικογένειες σε οικονομική δυσπραγία και αποκλεισμό.

Η ομάδα του Science Behind στα πλαίσια των Εορταστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνει σε Κρήτη και Αθήνα θα πραγματοποιήσει μια ακόμα διαδραστική έκθεση πειραμάτων στον Κοινωνικό Χώρο με την υποστήριξη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Ο ιστότοπος του Science Behind, η Επιστήμη πίσω από την Καθημερινότητα, (https://sciencebehind.gr) αποτελεί μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μιας ομάδας εξήντα εθελοντών, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Στόχος τους να κάνουν πιο εύληπτη την επιστήμη στο ευρύ κοινό, να αποκαλύψουν που κρύβεται η επιστήμη μέσα στην καθημερινότητα, να δραστηριοποιηθούν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να εμπνεύσουν τους νέους να ασχοληθούν ενεργά με την έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες: 2810-283219,