Την αναγνώριση του Ηρακλείου ως μια από τις ισχυρότερες ψηφιακά πόλεις στην Ευρώπη, σηματοδότησε η παρουσία του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού στο διεθνές φόρουμ Δημάρχων «Digital Cities Challenge, Mayors Summit» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου.

Στο φόρουμ συμμετείχαν Δήμαρχοι από τις πόλεις που έλαβαν μέρος στο Digital Cities Challenge, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη μετάβαση των ευρωπαϊκών Δήμων στην ψηφιακή εποχή. Ο Δήμος Ηρακλείου, με βάση την αξιολόγηση του Digital Cities Challenge συμπεριλαμβάνεται στους 30 ισχυρότερους της Ευρώπης, όσον αφορά την συνολική ψηφιακή πολιτική του.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Shaping a winning strategy and brand» («Σχηματίζοντας μια νικηφόρα στρατηγική και ένα νικηφόρο brand») και στην ομιλία του, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το Ηράκλειο εδώ και μια δεκαετία επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των κατοίκων , των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Στην πόλη μας έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τους δημόσιους οργανισμούς, τον πιχειρηματικό κόσμο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης , το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας και τους πολίτες. Από το 2011 η επιτροπή «Ηράκλειο-Έξυπνη πόλη» αποτελεί ένα πόλο διαβουλεύσεων για την λύση των προβλημάτων προς την ψηφιακή μετάβαση.

Από το 2007 ξεκινήσαμε δημιουργώντας

• μια ισχυρή διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων με 163 υπηρεσίες

• Το Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών με 75 χιλιόμετρα οπτικές ίνες που παρέχει υποδομές για διασύνδεση όλων των δημοσίων υπηρεσιών της πόλης με 5.500 χιλ υπαλλήλους και των σχολείων με 17.000 μαθητές

• Το μεγαλύτερο δημοτικό ασύρματο δίκτυο στην Ελλάδα με χιλιάδες χρήστες

• Το μοναδικό δημοτικό datacentre στην Ελλάδα που προσφέρει υπηρεσίες cloud

• Πολλές εφαρμογές για κινητές συσκευές που παρέχουν υπηρεσίες προς του πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις

• Την πρώτη δημοτική πύλη στην Ελλάδα για το διαδίκτυο των πραγμάτων συγκεντρώνοντας τα big data της πόλης

Δημιουργούμε συνεχώς νέο ψηφιακό περιεχόμενο και εφαρμογές με επίκεντρο την τοπική ιστορία , τον πολιτισμό και ενισχύουμε την διάδραση με τις απαιτήσεις των εκατομμυρίων επισκεπτών της πόλης.Το Ηράκλειο το 2017 είχε 3.500.000 επισκέπτες και το 2018 κλείνει με αύξηση 8%.

Για την αξιοποίηση αυτών των επιτευγμάτων, είχαμε πάντα στο πλευρό μας τα αναγνωρισμένα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ, διεθνώς αναγνωρίσιμα κέντρα αριστείας.

Αυτός ο συνεκτικός οδικός χάρτης έργων συνδέεται με τους στρατηγικούς μας στόχους οι οποίοι είναι διατυπωμένοι και εγκεκριμένοι από την επιτροπή «Ηράκλειο-Έξυπνη πόλη» και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το 2009 ,15 Δήμαρχοι της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου υπόγραψαν τον «Καταστατικό χάρτη υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης» μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου όπου διατυπώνονταν έξι άξονες στρατηγικής για την ψηφιακή πολιτική μας.

Αυτός ο χάρτης των υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες :

Ι.Αύξηση της ευρυζωνικότας.

Ι:Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου.

ΙΙΙ:Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων.

IV:Υιοθέτηση πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

V:Διευκόλυνση της , με ψηφιακό τρόπο , συμμετοχής.

VI: Προώθηση της δια βίου μάθησης στη χρήση νέων τεχνολογιών

Το 2011 υπογράψαμε το Σύμφωνο των Δημάρχων

Το 2016 παρουσιάσθηκε μια πλήρη στρατηγική με τίτλο «Ηράκλειο- έξυπνη πόλη» αποτελούμενο από έξι μεγάλους τομείς πολιτικής

• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό

• Την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ζωή της πόλης

• Την Βιώσιμη αστική κινητικότητα

• Την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική

• Την ψηφιοποίηση της οικονομίας και την τόνωση της καινοτομίας

• Την ποιότητα ζωής

Η στρατηγική αυτή , οι τοπικές συνεργασίες και ο αποτελεσματικός οδικός χάρτης έργων ισχυροποίησε το brand “Ηράκλειο-Έξυπνη πόλη» πρώτα στην Ελλάδα και μετά στα διεθνή φόρα και πρωτοβουλίες.

• To Intelligent Community Forum το 2012,2013,2014 μας έβαλε στη λίστα των 21 έξυπνων πόλεων του κόσμου

• Το 2014 σε έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου με τίτλο «Mapping smart cities in the EU” αξιολογηθήκαμε θετικά σε τρείς τομείς των έξυπνων πόλεων και τοποθετηθήκαμε στη λίστα με τις έξυπνες πόλεις της Ευρώπης.

• Το 2017 η πρωτοβουλία URBACT III κατέταξε την στρατηγική «Ηράκλειο-έξυπνη πόλη» στα 97 καλύτερα project που τρέχουν στην Ευρώπη στο σύνολο των αστικών πολιτικών.

• Το 2018 η ψηφιακή μας πολιτική βαθμολογήθηκε με 19,5 από την πρωτοβουλία Digital Cities Challenge και είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για το ψηφιακό μέλλον των πόλεων μας.

Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς.

• Αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις στηριγμένοι σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

• Ψηφιοποίηση της οικονομίας με επίκεντρο τις ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές.

• Εντατικοποίηση της παρουσίας μας στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων και της διαχείρισης των δεδομένων της πόλης, με ανοιχτό τρόπο. Δημιουργία ισχυρού οικοσυστήματος επιχειρησιακής αξιοποίησης μέσω καινοτόμων εφαρμογών και αποτελεσματικού χειρισμού των θεμάτων της πόλης.

• Μείωση του ψηφιακού χάσματος ώστε να ενθαρρύνεται η ψηφιακή συμμετοχή και η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες. Αύξηση των δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών.

• Αύξηση των επενδύσεων και από τον δημόσιο τομέα αλλά και από τον ιδιωτικό στα πλαίσια ενίσχυσης της ψηφιοποίησης της τοπικής οικονομίας ιδιαίτερα στους ανταγωνιστικούς τομείς του πολιτισμού και του Τουρισμού».

Μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, στις Βρυξέλλες παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πέτρος Ινιωτάκης και ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου Κωστής Μοχιανάκης.

Τόσο η συμμετοχή του Δημάρχου στο φόρουμ, όσο και η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ψηφιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου αποτελούν επιβράβευση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται στον συγκεκριμένο τομέα από τον Δήμο. Τα οφέλη αυτής της αναγνώρισης είναι πολλαπλά, καθώς η ενδυνάμωση του brand «Ηράκλειο – Έξυπνη», δίνει στον Δήμο Ηρακλείου τη δυνατότητα για την συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και το προβάδισμα όσον αφορά στα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.