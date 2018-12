Συνάντηση με φορείς του τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, για δράσεις και καλές πρακτικές βιωματικού τουρισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού» (Interreg EU «BRANDTOUR» Building Regional Actions for New Developments in Tourism).

Το Πρόγραμμα BRANDTOUR, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης και προώθησης εξατομικευμένων τουριστικών πακέτων-προϊόντων. Παράλληλα, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Περιφέρειες και χώρες, επιτυγχάνεται η προβολή των τουριστικών προορισμών της Κρήτης, καθώς και η προώθηση καινοτόμων δράσεων από φορείς του τουρισμού.

Κατά τη συνάντηση, η Ελένη Χατζηγιάννη Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του BRANDTOUR, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους φορείς για το πρόγραμμα και τους στόχους της διαπεριφερειακής συνεργασίας, προκειμένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν καλές πρακτικές βιωματικού τουρισμού στην Κρήτη, με ανάπτυξη αλυσίδων αξίας στον τουριστικό κλάδο.

Παρουσιάσεις- προτάσεις κατατέθηκαν από τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων Εμμ Κοκοσάλη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Αγ Νικολάου Χάρη Αλεξάκη, τον Αντιδήμαραχο Τουρισμού Δ Ηρακλείου GA Garancini, από την Σ Πολυχρονάκη στέλεχος του Δ Χανίων, από τον Π Καλιάνη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από τον Β Ζησιμόπουλο εκπρόσωπο της Cosa Nostrum, και από τον Ράμι Μασούντ εκπρόσωπο της Wine Walker Crete.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα: Εκ της Περιφέρειας Κρήτης τα μέλη της Ομάδας Εργασίας: Ρ. Παπαδοπούλου (Προϊσταμένη Τμ. Εμπορίου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕΛ), Αναστασία Στεφανίδου (Τμ Τουρισμού ΠΕΛ) και η Σ. Γιαλαμά, η Ε Βουγιουκαλάκη (Τμήμα Τουρισμού ΠΕΗ) η Β Μαδούλκα (Υπεύθυνη Europe Direct Crete) ,η Β Μεσσαριτάκη (στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου). Επίσης συμμετείχαν ο Α Στρατάκης (Υπουργείο Τουρισμού-Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης), ο Β Παπανικολάου (Πρόεδρος Ξεναγών Κρήτης), η Ε Μπάκιντα (του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Κρήτης), ο Π Ιγνατιάδης (Υπεύθυνος Δικτύου ΠΡΑΞΙΣ (ΙΤΕ), ο Ι Γρύλλης, Εξωτερικός Συνεργάτης επικοινωνιακής στρατηγικής του Ευρωπαϊκού έργου BRANDTOUR.