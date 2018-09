Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι να πρώτα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική λειτουργία της πρωτοποριακής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πιλοτικής μονάδας του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα.

Η λειτουργία της μονάδας είναι καθημερινή, με την ποσότητα της επεξεργασίας να είναι περίπου 1 τόνος τροφικών υπολειμμάτων ανά ημέρα, μια επεξεργασία που γίνεται με την τήρηση πολύ αυστηρών προδιαγραφών και συνθηκών ασφαλείας σε όλα της τα στάδια. Αξίζει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα, εντάσσεται στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που σχεδιάζεται στην περιοχή, ένα Πάρκο που συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή, οργανώνει σε μια ενιαία έκταση πολλές διαφορετικές χρήσεις, προβλέπεται να είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων και να μπορεί να αναπτύσσει ταυτόχρονα, διάφορες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας.



τροφή από τρόφιμα, by renas

Το πρόγραμμα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Σε αυτό το στάδιο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ξενοδοχεία Creta Maris, Galaxy, Atlantis και Olive Green, ενώ και κάθε άλλη μονάδα που επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτό, μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης Ε.Σ.Δ.Α.Κ. καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ώρες, στο τηλέφωνο 28103616160 και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις προδιαγραφές συμμετοχής.



Χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.



Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.