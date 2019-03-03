Ηράκλειο: Σε εξέλιξη η καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της πόλης
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη η καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της πόλης
Χιλιάδες Ηρακλειώτες και επισκέπτες της πόλης συμμετέχουν στο Καστρινό Καρναβάλι που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πόλη.
Στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στο Ηράκλειο μετέχουν 58 ομάδες και 9 άρματα ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα έως τις 5 το απόγευμα.
Η μεγάλη παρέλαση των καρναβαλικών ομάδων & των αρμάτων ξεκίνησε από την πλατεία 18 Άγγλων,ανέβηκε την 25ης Αυγούστου. Στη συνέχεια από στην οδό Ίδης, στην οδό Καλοκαιρινού και με τερματισμό στη συμβολή με την Αγίου Μηνά.
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2019
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣΑΡΜΑΤΑ
1ΤΥΜΠΑΝΑΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΟΙ ΜΠΑΤΟΥΚΑΔΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙΟΜΜΑ STUDIO
3ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
4ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝΚΕΠΑ ΙΣΤ
5Ο ΨΕΥΤΗΣ ΒΟΣΚΟΣΚΕΠΑ Δ
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟΚΕΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
7ΑΘΗΝΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΚΕΠΑ ΙΒΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
8Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ & ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙΚΕΠΑ Α
9ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΙΓΚΑΣΔΟΠΑΦΜΑΗ
10ΛΙΟΝΤΑΡΙ & ΠΟΝΤΙΚΙΚΕΠΑ Β
11Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑΚΕΠΑ Ζ
12ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΚΕΠΑ ΙΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
13ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑΚΕΠΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
14Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑΚΕΠΑ Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ
15ΗΛΙΟΣ & ΒΟΡΙΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΠΑ ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ
16LA CASA DE ΤΡΕΛΕΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
17Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣΚΕΠΑ ΙΑ
18ΜΙΚΡΟΙ & ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΦ31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑΚΕΠΑ Η
20ΤΑ ΗΛΙΟΣΠΟΡΑΚΙΑΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ AquababiesΤΡΕΝΑΚΙ
21Η ΚΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΚΕΠΑ Γ
22ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΑΣΚΕΠΑ Κ
23SUPER…ΦΡΟΥΤΑΚΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 74ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΣΣΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
25ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥΠΑΡΕΑΓΡΥΠΑΣ
26ΠΙΤΖΑΜΟ…ΗΡΩΕΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 52ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 61ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
27ΒΟΥΤΥΡΑΤΟΙΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΥΤΩΝ, 2ου ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΤΩΝ
28Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΝΤΕΛΟΓΩΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 30ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
29MY ROMBA ROCKS12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
30ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
31ΑΡΛΕΚΙΝΟΙ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΛΦΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
32ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΞΩΓΗΙΝΟΙ
33ΚΑΜΙΝΟ-ΖΟΥΛΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
34ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
35Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΔΙ
36ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
37ΜΙΜΟΙ-ΘΕΙΤΕ ΜΑΣΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΚΚ 6ου & 44ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
38La casa de rebelΠΑΡΕΑΚΥΝΗΓΟΙ
39SUPERHEROES BAT-SCHOOLΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ
40ΓΙΑ PANDA…..11o11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
41ΦΑΝΑΡΙΣΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
42ΤΑ ΨΑΡΙΑ….ΞΕΨΑΡΩΣΑΝΑ.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
43ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
44ΕΡΩΤΟΚΡΗΤΕΣΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
45ΤΟ 46 ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΕΙΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 46ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
46ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΧΟΧΛΙΟΥΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 24ου & 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
47CINE 10o10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
48ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
49ΤΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΚΙΑ13ο & 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
50(ΑΓΚΟΜΑ)ΧΟΝΤΑΣ…ΕΛΛΗΝΙΚΑ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
51ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΤΗΔΙΟΙΕΠΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΤΗΔΙΟΙΔΑΙΔΑΛΟΣ
52ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ91 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
53ΓΟΥΒΙΑΝΗ ΠΕΡΑΣΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
54ΤΑ ΔΕΚΑΟΧΤΑΡΑΚΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΚ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
55ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
56ΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣΕΜΙΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΝΕΣΕΜΙΑΣ
57ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΝΤΙΣΝΕΥΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΝΤΙΣΝΕΥ
58ΟΙ ΧΟΥΡΔΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΠΑΡΕΑ