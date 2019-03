Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί μαθητές

και καθηγητές από την Ισπανία και τηΛετονία , από τις 4-8 Μαρτίου, στο πλαίσιο

της τρίτης διακρατικης συναντησης τουπρογράμματος Erasmus+:A t and Ict against bullying and cyber bullying .Στόχευση του προγράμματος ειναι η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια της επίγνωσης σε θέματα εκφοβισμού και

ηλεκτρονικού εκφοβισμού.Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν εργαστήρια πληροφορικής, μουσικοκινητικής αγωγής ,θεάτρου , ομιλιες από ειδικούς, καθώς και άλλες βιωματικές δρασεις.Κατα τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη , θα έρθουν σε γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις γευσεις του τόπου .