Η ΝέΚΛΗ για μία ακόμη χρονιά παρουσιάζει στο κοινό της πόλης μας το παρόν και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το Σάββατο 24/11 και την Κυριακή 25/11 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινου θα προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες του 41ου Φεστιβάλ Δράμας. Ώρα έναρξης: 20:00, είσοδος ελεύθερη. Όσοι θεατές επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν συσκευασμένα τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο και το συσσίτιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου

20:00

Η τελευταία κόρη | Ντοκιμαντέρ, 21’ 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Εύη Καραμπάτσου

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

20:21

En partie | Πειραματική, 16’, 2017

Σκηνοθεσία: Αναστασία Μελία Ελευθερίου

Σενάριο: Moritz Pfeifer

Βραβείο «Τώνια Μαρκετάκη» Καλύτερης Γυναικείας Σκηνοθετικής Παρουσίας

20:37

Calling | Σπουδαστική, 16’, 2017

Σκηνοθεσία: Άρτεμις Αναστασιάδου

Σενάριο: Άρτεμις Αναστασιάδου, Adolfo R. Mora

Bραβείο Έλληνες του Kόσμου «Σωκράτης Δημητριάδης»

20:53

Όλα για όλα | Μυθοπλασία, 30’, 2018

Σενάριο, σκηνοθεσία: Μαρίνος Σκλαβουνάκης

Εύφημος Μνεία για την αξιέπαινη προσέγγιση στον Μαρίνο Σκλαβουνάκη

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

21:40

Beyond good & evil or: The exuberantly painful process of teething | Μυθοπλασία, 12’, 2018

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Εύφημος Μνεία στον Chris Scott για την ερμηνεία του

21:52

Βουρβουρού | Μυθοπλασία, 22’, 2017

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Καρίνα Λογοθέτη

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής στον Βασίλη Ζλατάνο

Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών στη Μάρλι Αλειφέρη

22:24

The sound | Μυθοπλασία, 15’, 2017

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Antony Petrou

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου στον William Miller

22:39

Άβανος | Μυθοπλασία, 20’, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Χαραμής

Χρυσός Διόνυσος

Τιμητική Διάκριση Σεναρίου

Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας στον Claudio Bolivar

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Κίμωνα Κουρή

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών στην Χρύσα Σερδάρη

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΕΤΕΚΤ

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου

20:00

Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν | Μυθοπλασία, 19΄, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νοτιoανατολικής Ευρώπης (Διεθνές Τμήμα)

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

20:19

Τέταρτος τοίχος | Ντοκιμαντέρ, 10’, 2018

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γκότσης

Σενάριο: Δημήτρης Γκότσης, Μαρία Κανελλοπούλου

Ειδικό Βραβείο Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

20:29

Ave Eva | Μυθοπλασία, 13’, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Oliwia Twardowska

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου στον Adriano Mantova

20:42

Άρια | Μυθοπλασία, 14’, 2017

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Αριστείδου

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ

20:56

Πολυέλαιος | Μυθοπλασία, 10’, 2018

Σκηνοθεσία : Αντώνης Γλαρός

Σενάριο: Αντώνης Γλαρός, Γιούλη Αναστασόπουλου, Σελήνη Λάμπρου

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

21:15

Μόλλυ 6 με 8 | Μυθοπλασία, 18’, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία : Ευθύμης Μιχελουδάκης

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Σοφία Κόκκαλη

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου ΠΕΚΚ

21:33

Νάρκη | Μυθοπλασία, 22’, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαλαπάτης

Ειδικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»

Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών GSC

21:55

Quidnunc | Μυθοπλασία, 26’, 2017

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Χάρης Αγιώτης

Εύφημος Μνεία στη Νιόβη Χαραλάμπους για την ερμηνεία της

22:21

Έκτορας Μαλό: Η τελευταία μέρα της χρονιάς | Μυθοπλασία, 25’, 2018

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου

Αργυρός Διόνυσος