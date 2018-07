Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα:



«Οι νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στα Λογιστικά Γραφεία»



Μια πρώτη προσέγγιση στο πως επηρεάζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων τη λειτουργία ενός Λογιστικού Γραφείου την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, ώρα 19:00 στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9



Η είσοδος είναι ελεύθερη



Ομιλητές:



ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, CEO at Kaniklides Cyprus - Greece & Eastpak Cyprus Secure Document and Records Management Services (Records - Storage - Scanning – Shredding)



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΘΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, MASTER Ιnternational & E.U IT law

Kaspa Law Office