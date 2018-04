Με προσοχή και ενδιαφέρον, οι εκπρόσωποι των συλλόγων μελών του ΚΟΙΠΟΔΙ συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας με κύριο θέμα την ενημέρωση τους για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις, το πρόγραμμα Leader+ και την πορεία των δράσεων του ΚΟΙΠΟΔΙ.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια για τα χρηματοδοτικά προγράμματα ήταν η Dr Μαρία Συμεωνίδου (Σύμβουλος Προγραμμάτων YOUTHNET HELLAS).



Η Κα Συμεωνίδου ανέλυσε το πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS+ και EUROPE FOR CITIZENS ενώ αναφέρθηκε και στο HORIZON και άλλα προγράμματα. Περιέγραψε ορισμένες καλές πρακτικές που ταιριάζουν στους Συλλόγους και απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των Συλλόγων.



Ο Πρόεδρος Γιάννης Κομονταχάκης συντόνισε τη συνάντηση εργασίας και ανέλυσε τα θέματα ενδιαφέροντος του ΚΟΙΠΟΔΙ που σχετίζονται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τα θέματα υποδομής του ΚΟΙΠΟΔΙ και των Συλλόγων, την ανάγκη ενημέρωσης τους για χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. ενώ η Υπεύθυνη Προγραμμάτων του ΚΟΙΠΟΔΙ Ελένη Μαραγκάκη ενημέρωσε για τα δύο ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΟΙΠΟΔΙ στο πλαίσιο του ERASMUS+ και αναφέρθηκε και σε παραδείγματα άλλων συλλόγων της περιοχής που στο παρελθόν υλοποίησαν παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Για το πρόγραμμα LEADER+, τις γενικές ανακοινώσεις έκανε ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Κος Μαυρογιάννης Γιώργος που ανέπτυξε τη φιλοσοφία του προγράμματος και ειδικά ζητήματα που αφορούν στους Συλλόγους και στο Δίκτυο Συλλόγων ΚΟΙΠΟΔΙ.

Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησης, ακολούθησε η ειδική εκδήλωση με θέμα: "Εrasmus - Ευρώπη - Μετανάστευση"



H Κα Δήμητρα Καμπέλη εκ μέρους της Αναπτυξιακής Ηρακλείου - Υπεύθυνη στην Κρήτη για το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ "ESTIA" παρουσίασε τα στοιχεία του προγράμματος και ο προσκεκλημένος Hallet Υπεύθυνος σε θέματα παιδείας των προσφύγων στην Κρήτη παρουσίασε το πεδίο αυτό. Γενικότερα για το πρόγραμμα και στη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ μίλησε ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Κος Μαυρογιάννης.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων είχαν για πρώτη φορά τόσες πολλές και έγκυρες πληροφορίες για το πρόγραμμα ESTIA που υλοποιείται στην Κρήτη και αποτελεί την καλή πρακτική της Ελλάδας και μια απο τις καλύτερες στην Ευρώπη, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν γενικά στους πρόσφυγες.

Η πενταμελής ομάδα νέων που αντιπροσώπευσε το ΚΟΙΠΟΔΙ και την Ελλάδα στο διακρατικό πρόγραμμα "IMMIGRATION AND EUROPE . No borders No Nations" παρουσίασε τη μοναδική εμπειρία της και τη συνεργασία με αντίστοιχες ομάδες νέων απο την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε απο 14 έως 21 Μαρτίου στο Poggiadro της Ιταλίας.



Παρών στην εκδήλωση των συλλόγων και του ΚΟΙΠΟΔΙ ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κος Μαστοράκης που συνεχάρη τους συλλόγους και το ΚΟΙΠΟΔΙ για την ουσιαστική δράση τους ενώ αναφέρθηκε επιμέρους σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και προγραμματισμού καθώς και για το LEADER+.



Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Κος Μαστοράκης Γιάννης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Πολιτισμού & Απασχόλησης Κος Ευθύμιος Μουντράκης, ο Πρόεδρος της "ΠΛΟΗΓΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ο εκπαιδευτικός Κος Μανόλης Αλεξάκης και ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Κος Γιώργος Μαυρογιάννης απένειμαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα στην πενταμελή ομάδα νέων.

Ο πάντα οργανωμένος και φιλόξενος Πολιτιστικός Σύλλογος Σταμνών στο πλαίσιο της φιλοξενίας όλων στο χώρο παρείχε καφέ αλλά πεντανόστιμα παραδοσιακά εδέσματα που συνόδεψαν με ρακί και κρασί οι συμμετέχοντες. Με αισιοδοξία για τα νέα σχέδια και ευχαρίστηση για τις δράσεις που υλοποιούνται, έκλεισε η εκδήλωση αυτή