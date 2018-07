Αν για κάτι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, είναι το φεστιβάλ «Τέχνην Καθ' Οδόν», το οποίο έχει κάνει και πάλι το Ηράκλειο να κινείται σε ρυθμούς «Μουσικού Αυγούστου» και Μάνου Χατζιδάκι, όσο κι αν για κάποιους αυτό μπορεί να μοιάσει ως παραλληλισμός, ιεροσυλία.



(Η Ελένη Μπετεινάκη αφηγηθηκε “Παραμύθια για φεγγάρια που… ονειρεύονται”!)

Το γεγονός ότι η πόλη για πέντε μέρες, μετατράπηκε σε έναν τεράστιο χώρο μουσικής έκφρασης, πανδαισίας χρωμάτων, δρώμενων Πολιτισμού και αθλητισμού, τα οποία παρακολούθησαν και στα οποία μετείχαν χιλιάδες Ηρακλειώτες, ενεργά και όχι απλώς τυπικά, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι το «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2018» που ολοκληρώνεται σήμερα, είναι ένα ακόμη κομμάτι σε αυτό που οικοδομείται μέσα απο το φεστιβάλ αυτό.



(Από τη συναυλία έντεχνης κρητικής μουσικής, από το μουσικό σχήμα “Δύστροπον”. Συμμετέχουν: Μιχάλης Σταυρακάκης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Γιάννης Πολυχρονάκης)

Ενας πολύτιμος θησαυρός, τον οποίο όλοι οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως «κόρην οφθαλμού» για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές.

Μουσική και χορος

Είναι χαρακτηριστικο ότι χθες, σε μικρές μουσικές παραστάσεις που δόθηκαν, όπως σε αυτή στην πλατεία Κορνάρου, οι καλλιτέχνες κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να σηκωθεί από τις καρέκλες και τα σημεία όπου καθόταν και να ξεκινησει αυθόρμητα να...χορεύει! Το «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2018» ολοκληρώνεται και αναμένουμε ήδη το «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2019»!

(Το Paul Goodman Trio επαιξε κι εδώ συνθέσεις του Paul Goodman, επηρεασμένες από παραδοσιακούς ήχους, καθώς και άλλα είδη σύγχρονης μουσικής.)



(Απολαύσαν την Παιδική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου, αλλα και τις υπέροχες φωνές της Μικτής Χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου)

Το σημερινό πρόγραμμα

Το «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2018» του Δήμου Ηρακλείου ολοκληρώνεται, με μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, στην Πλατεία Ελευθερίας, από τους Μαριέλλα Βιτώρου, Γιώργο Κριτσωτάκη, Μανώλη Κανακάκη και Γιάννη Κιαγιαδάκη.

Δείτε το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ που έβγαλε και φέτος τον κόσμο στους δρόμους και τις πλατείες και μετέτρεψε την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τελευταία ημέρα του φεστιβάλ η Παρασκευή και τελευταία ευκαιρία να επισκεφθείτε τις εκθέσεις. Οι περισσότερες κλείνουν σήμερα: Θα συνεχίσουν ωστόσο να λειτουργούν οι εκθέσεις:

Αγιογραφίας (στο Μουσείο Αγίας Αικατερίνης “Σιναϊτών»), μέχρι την 15 η Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας: 9.30 - 19.00 καθημερινά (και Κυριακή).

Ζωγραφικής-γλυπτικής-σύγχρονων κατασκευών ActaρικART (στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης), μέχρι την 31η Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας του βιβλιοπωλείου (Δευτ. Τετ., Σάββατο απόγευμα και Κυριακή κλειστά).

Του Εικαστικού Εργαστηρίου Άλφα 3 (στο πρώην κτίριο της Τροχαίας Ηρακλείου οδός Ταγματάρχη Τζουλάκη, στα Λιοντάρια) μέχρι την 9 η Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 10:00 - 13:00 και 18:00 -21:30.

Φωτογραφίας των Μάνου Πολιτάκη και Γιάννη Μαυράκη (στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Α&Μ. Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9) μέχρι την 12 η Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 17.00 – 21.00, πλην Τρίτης και Κυριακής.

Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε: Προσέξτε τη διάρκεια και τις ώρες λειτουργίας καθεμιάς.

2. Τελευταία ημέρα και για τα εργαστήρια και τις εκθέσεις των χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευθερίας και στην Πλατεία Δασκαλογιάννη. Περιμένουν να τα επισκεφθείτε μέχρι τις 23.00 το βράδυ.

3. Μόλις προλαβαίνετε! Στο πάρκο Γεωργιάδη ο γλύπτης Νίκος Μάνεσης ολοκληρώνει το έργο του!

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

17.30 – 21.00 “Παίζω και μαθαίνω”! To εργαστήριο ρομποτικής stABLE (science-tech-Art Balance and Learn to Evolve) προσκαλεί, για δεύτερη φορά, παιδιά και νέους από 6 – 16 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο των θετικών επιστημών, της μηχανικής, της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Θα έχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ρομπότ Lego και γνωριμίας με τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής τους.

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

20.00 – 21.30 Ένας πρώτος, γλυκύς αποχαιρετισμός του φεστιβάλ, από την LoopΙA Band, σε ήχους με στοιχεία lounge jazz και soul. Εδώ η παράδοση του αυτοσχεδιασμού συναντά την τεχνολογία και την εξέλιξη, καθώς καθένα από τα κομμάτια χτίζεται νότα προς νότα με την τεχνική live looping και τη χρήση εξελιγμένων οργάνων. Vocals-looping: Ίρις- Βασιλική Τσιγάρα,Guitar-bass-seabord: looping Αντώνης Βουμβουλάκης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

* Η συναυλία «Ουζερί Τσιτσάνης», λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος των συντελεστών ματαιώνεται.

21.15 Η Μαρί Βιολάκη, από τη σχολή Βαckstage Dance Revolution, στην εξαίρετη χορογραφία του περίφημου Βρετανού χορογράφου Richard Wherlock, για τον Αλέξη Ζορμπά.

21.30 – 23.00 Tο “Τέχνη καθ’ Οδόν” 2018 ολοκληρώνεται μ’ ένα μαγευτικό ταξίδι στη Μεσόγειο! Μια θαυμάσια συναυλία, με τη Μαριέλλα Βιτώρου, τον Γιώργο Κριτσωτάκη, τον Μανώλη Κανακάκη και τον Γιάννη Κιαγιαδάκη.

Ανδρέας Κριτσωτάκης