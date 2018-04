Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πραγματοποιούν ημερίδα για τα κρυπτονομίσματα

Θέμα της ημερίδας είναι: «Η καινοτομία στην αυλή των κρυπτονομισμάτων. Μια νέα μορφή επιχειρηματικού πεπραγμένου»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαΐου στις 6.30 μμ στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«• Με ποιο τρόπο η τεχνολογία σήμερα αλλάζει την καθημερινότητα μας;

• Πως η καινοτομία μεταμορφώνει την επιχειρηματικότητα εξαφανίζοντας σε ελάχιστο χρόνο ολόκληρες αγορές και δημιουργώντας το ίδιο γρήγορα νέες;

• Πως αλλάζει ο ανταγωνισμός και ποιες είναι οι απαιτήσεις του αύριο;

• Τι είναι τα κρυπτονομίσματα και ποιες αλλαγές αναμένεται να φέρουν στο μέλλον οι Τεχνολογίες Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα;

• Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θ’ απαντήσουν οι εισηγητές της Ημερίδας».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα της ημερίδας: https://goo.gl/r1qp2r

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18.30: Έναρξη ημερίδας

18.30-18.40: Χαιρετισμός, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γεώργιος Βλαχάκης.

18.40-18.50: Χαιρετισμός, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.

Κύριες ομιλίες

19.00-19.20: "Πως η καινοτομία μεταμορφώνει την επιχειρηματικότητα", Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου

19.20 -19.45: "Οι Τεχνολογίες Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα", Δρ. Ηλίας Ιωσήφ, Blockchain Initiative - Institute for the Future, University of Nicosia.

19.45-20.00: "To Νομικό Πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση", κα Εύη Λυρώνη, Δικηγόρος LL.B.-- LL.M. - Senior Admissions Officer University of Nicosia.

20.00-20.15: Ελεύθερη Συζήτηση