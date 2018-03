Είναι μια από τις προσωπικότητες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού αποτελεί εναν εκ των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της Πληροφορικής, κάνοντας την Κρήτη υπερήφανη, που ενας Ηρακλειώτης έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο!

Η αγάπη του για το Ηράκλειο και την Κρήτη είναι δεδομένη και ο κ. Ιωσήφ Σηφάκης - ο οποιος έχει τιμηθεί οσο λίγοι Έλληνες, εχοντας ως λάβει ως κορυφαία τιμητική διάκριση το Βραβείο Τούρινγκ για τις εργασίες τους στον έλεγχο μοντέλων - φροντίζει να το αποδεικνύει συνεχώς.

Ετσι πλέον έχει ενεργή συμμετοχή στο Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας, από τη θέση του αντιπροέδρου. Μια κίνηση, η οποία χαρακτηρίζεται σημαντική από την πλευρά του τραπεζικού συνεταιριστικού Οργανισμού, καθώς εντάσσει στο δυναμικό της με αυτόν τον τρόπο, μια πολυσχιδή και σπουδαία προσωπικότητα. Μια συμμετοχή, η οποία μπορεί να έχει περάσει για ορισμένους στα «ψιλά γράμματα», όμως είναι σημαντική από κάθε άποψη. Τόσο για την Τράπεζα, όσο και για την ίδια την τοπική κοινωνία που στηρίζει την Παγκρήτια Συνεταιριστική, μιας και μιλάμε για έναν άνθρωπο που συνδυάζει την αγάπη του για την Κρήτη, με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία του, τις οποίες λίγοι διαθέτουν.

Συνέπως, μόνο θετικά μπορούν να είναι τα οφέλη για όλους. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της προσωπικότητας, αρκεί να διαβάσει τα επιτεύγματα και την πορεία του κ. Σηφάκη, ο οποίος εργάζεται για το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και είναι ο ιδρυτής του εργαστηρίου Verimag στη Γκρενόμπλ.

Επίσης είναι Διδάκτωρ Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Grenoble, Eπίτιμος Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου της Λωζάνης και Eπίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Τον Μάρτιο του 2014 ανέλαβε πρόεδρος του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) της χώρας μας.

Διετέλεσε επιστημονικός διευθυντής του δικτύου Artist2 (European Network of Excellence for research on Embedded Systems).

Ζει στη Γαλλία, αν και ταξιδεύει πολύ συχνά στην αγαπημένη του πατρίδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει λάβει τα παρακάτω αξιωμάτα και βραβεύσεις: Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής,

Μεγάλος Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, Βραβείο Τούρινγκ, CNRS silver medal.

Η ανακοινωση του Δ.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας συγκροτήθηκε σε Σώμα, μετά τις αρχαιρεσίες της 3ης Μαρτίου 2018.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία τετραετή έχει ως εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Μυρτάκης Νικόλαος

Α’ Αντιπρόεδρος : Σηφάκης Ιωσήφ

Β’ Αντιπρόεδρος : Κουρλετάκης Γεώργιος (εκτελεστικός)

Γραμματέας: Βασιλάκης Αντώνιος

Ταμίας : Μανωλιδάκης Εμμανουήλ

Μέλη :

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Καλουτσάκης Γεώργιος

Χαριτάκης Θωμάς

Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης

Βοργιάς Στέλιος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων.