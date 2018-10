Προς κλείσιμο οδεύει η κυπριακή αεροπορική εταιρεία Cobalt Air όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία βρισκόταν σε συζητήσεις της τελευταίας στιγμής σε μία απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί επενδυτής όμως δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών μέσων ενημέρωσης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 15 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Cobalt, τα οποία θα διατεθούν για πληρωμές του προσωπικού.

Στο παρόν στάδιο αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα από τον εκκαθαριστή, στους επιβάτες που πρέπει να επαναπατριστούν. Σε όσους δηλαδή έφθασαν στην Κύπρο με την εταιρεία και σε όσους ταξίδεψαν στο εξωτερικό με την Cobalt, αναφέρει το sigmalive.

Κατέβασαν επιβάτες από πτήσεις

Δεν πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις από Λάρνακα προς Τελ Αβίβ (23:10) και Βηρυτό (23:30).

Οι επιβάτες για Τελ Αβίβ επιβιβάστηκαν κανονικά στο αεροπλάνο, αλλά τους κατέβασαν.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Μεταφορών

Η είδηση προκάλεσε άμεση σύγκληση σύσκεψης στο υπουργείο Μεταφορών. To Υπουργείο θα φροντίσει να διευκολύνει το επιβατικό κοινό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η αρμόδια Υπουργός Βασιλική Αναστασιάδη, κληθείσα να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν την αεροπορική εταιρεία Cobalt να κλείνει.

Ερωτηθείς αν θα γίνουν οποιεσδήποτε διευθετήσεις εκ μέρους του Υπουργείου αναφορικά με το επιβατικό κοινό, η κ. Αναστασιάδη είπε πως «χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε νομική υποχρέωση βεβαίως θα φροντίσουμε να διευκολύνουμε το επιβατικό κοινό».

H ανακοίνωση του υπουργείου για τους επιβάτες

«Η αεροπορική εταιρεία Cobaltair Ltd, πληροφόρησε απόψε στις 21.00 το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από αύριο το πρωί στις 00.30.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία συνεδρία στο γραφείο της Υπουργού Μεταφορών στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, του Γενικού Λογιστηρίου, της Hermes και άλλων αρμόδιων φορέων, με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση για τον επαναπατρισμό επιβατών που θα ταξίδευαν με την Cobaltair Ltd μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι επιβάτες των πτήσεων της 17ης βραδινής και 18ης Οκτωβρίου 2018, που δεν θα πραγματοποιηθούν, παρακαλούνται όπως εξασφαλίσουν οι ίδιοι εισιτήρια μονής διαδρομής σε οικονομική θέση για τον επαναπατρισμό τους και να κρατήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για σκοπούς αποζημίωσής τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν με Cobaltair Ltd τις επόμενες (7) μέρες, θα πληροφορηθούν με νεότερες ανακοινώσεις για τον τρόπο επαναπατρισμού τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των επιβατών και εκφράζει τη λύπη του τόσο για την αναστολή των εργασιών της εταιρείας, όσο και για τα προβλήματα που θα προκληθούν στο επιβατικό κοινό».

H ιστορία της Cobalt

H Cobalt ιδρύθηκε το 2015 μετά τη διάλυση των Κυπριακών Αερογραμμών και στις 7 Ιουλίου του 2016 ξεκίνησε τις πτήσεις. Ο στόλος της αποτελείται από έξι αεροσκάφη.

H διεθνής αεροπορική εταιρείας πραγματοποιούσε δρομολόγια σε Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ισπανία, Ελβετία, Λίβανο, Γερμανία, Δανία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ελλάδα.

πηγή: Euronews