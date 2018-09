Την έντονη δυσαρέσκειά του για μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στο instagram, εξέφρασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ.

Ο κ. Χαντ υποστήριξε ότι η ανάρτηση του προέδρου Τουσκ προσέβαλε τον βρετανικό λαό και την πρωθυπουργό της χώρας Τερέζα Μέι. Η δήλωση του επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας έρχεται δύο ημέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας όπου οι «27» απέρριψαν την πρόταση της Τερέζα Μέι για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίμαχη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Πρόεδρος Τουσκ από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής έδειχνε τον ίδιο να προσφέρει ένα γλύκισμα στην πρωθυπουργό της Βρετανίας, σχολιάζοντάς της με το λογοπαίγνιο «a piece of cake, perhaps? Sorry, no cherries» (ένα κομμάτι κέικ, ίσως; Συγγνώμη δεν υπάρχουν κεράσια).

Με το σχόλιο αυτό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε ουσιαστικά τη δήλωση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή η πρακτική του «cherry-picking», όπου μια χώρα μπορεί να επιλέγει μόνο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή της στην ΕΕ και να μην εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.