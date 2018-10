Τον ετήσιο απολογισµό του ευρωπαϊκού συστήµατος RASFF για το 2017 δηµοσίευσε η Κοµισιόν. Επί της ουσίας, πρόκειται για µια διαδικτυακή πλατφόρµα που επιτρέπει στα κράτη-µέλη της ΕΕ να µοιράζονται πληροφορίες και να ειδοποιούν για δυνητικούς κινδύνους από τρόφιµα µε προορισµό την ευρωπαϊκή αγορά.

To RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές) αποτελεί έναν ιδιαίτερα χρήσιµο µηχανισµό που βοηθά τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, κινητοποιώντας τα κράτη-µέλη να ενεργήσουν, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σύµφωνα µε την έκθεση, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, πρώτες σε ειδοποιήσεις ήταν περιπτώσεις τροφίµων µε παθογόνους µικροοργανισµούς και, κυρίως, σαλµονέλα.

Κατακόρυφη αύξηση των ειδοποιήσεων για διατροφικούς κινδύνους

Όταν εντοπίζεται ένας δυνητικός κίνδυνος από προϊόντα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά (ή είναι έτοιµα να εισέλθουν µέσω των ευρωπαϊκών συνόρων), το RASFF σηµαίνει συναγερµό.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, το 2017, οι ειδοποιήσεις για κρούσµατα ύποπτων προϊόντων (κρέας, φρούτα και λαχανικά, ζωοτροφές κ.λπ.) αυξήθηκαν κατά 28%, σε σχέση µε το 2016, ενώ οι ειδοποιήσεις που ακολούθησαν τις αρχικές (follow-up notifications) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 25%. Αυτοί ήταν οι υψηλότεροι αριθµοί από το 2005, καταδεικνύοντας την εντυπωσιακά αυξηµένη δραστηριότητα του συστήµατος. Σε απόλυτους αριθµούς, 3.832 αρχικές ειδοποιήσεις εµφανίστηκαν στο RASFF.

Από αυτές, 942 χαρακτηρίστηκαν «άµεσου κινδύνου», δηλαδή η υψηλότερης σηµασίας κατηγορία ειδοποιήσεων στο σύστηµα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ειδοποιήσεις αυτές οδήγησαν σε µερική ή ολική απόσυρση των ύποπτων παρτίδων, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων των δειγµάτων που ελήφθησαν, συνήθως κατά την είσοδο των τροφίµων σε κράτος της ευρωπαϊκής οικονοµικής ζώνης. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, χάρη στις αναρτηµένες ειδοποιήσεις, απαγορεύτηκε η είσοδος ύποπτων προϊόντων σε ευρωπαϊκά σύνορα.