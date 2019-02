«Χρυσό» είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου που «χτύπησε» το γεωτρύπανο της κοινοπραξίας ExxonMobil – Qatar Petroleum στον στόχο «Γλαύκος» του τεμαχίου 10, της ΑΟΖ Κύπρου.

Το συνολικό κοίτασμα εκτιμάται μεταξύ 5 έως 8 τρισεκατομμυρίων ποδών και ενισχύει περαιτέρω την δυναμική στο υδρογονανθρακικό δυναμικό της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ και με βάση επίσημα στοιχεία είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σε κοινές δηλώσεις με τον Αντιπρόεδρο της ExxoMobil Τρίσταν Άσπρεΐ.

«Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα», είπε καταδεικνύουν το δυναμικό της ΑΟΖ μας γιατί δεν πρόκειται μόνο για μεγάλη ανακάλυψη, αλλά πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας ταμιευτήρα, ο οποίος έρχεται να προσθέσει στα αποθέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας» τόνισε.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αερίου.

Ο κ. Λακκοτρύπης σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS — Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) 28 Φεβρουαρίου 2019

Ενθουσιασμός στην αμερικανική ExxonMobil

Η Exxon Mobil ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στο τεμάχιο 10 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), ενώ ενημέρωσε και την κυπριακή κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεϊ, εξέφρασε ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο», δηλώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία θα συνεχίσει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα, θα περάσουμε τους επόμενους μήνες αναλύοντας τα αποτελέσματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil. Επίσης, είπε ότι θα εξεταστούν και μελλοντικές προοπτικές που αναπτύσσονται και ότι δεν έχουν αποκλειστεί προτάσεις και για μεταφορά φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επεσήμανε πως «ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη» και πρόσθεσε ότι υπάρχει δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο τεμάχιο 10 όσο και σε άλλα τεμάχια. Τέλος, εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας για ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις, πως το οικόπεδο 10 δεν αμφισβητείται.



Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

The well, located in Block 10, encountered a gas-bearing reservoir of approximately 436 feet (133 meters). The well was safely drilled to 13,780 feet (4,200 meters) depth in 6,769 feet (2,063 meters) of water.

Based on preliminary interpretation of the well data, the discovery could represent an in-place natural gas resource of approximately 5 trillion to 8 trillion cubic feet (142 billion to 227 billion cubic meters). Further analysis in the coming months will be required to better determine the resource potential.

“These are encouraging results in a frontier exploration area,” said Steve Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Company. “The potential for this newly discovered resource to serve as an energy source for regional and global markets will be evaluated further.”

Glaucus-1 was the second of a two-well drilling program in Block 10. The first well, Delphyne-1, did not encounter commercial quantities of hydrocarbons.

Block 10 is 635,554 acres (2,572 square kilometers). ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited is operator and holds 60 percent interest in the block. Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. holds 40 percent interest.

Mε μεγάλη χαρά υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil κ. Tristan J. Aspray. Με αισιοδοξία συνεχίζουμε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς μας. pic.twitter.com/WNTcSy5pup — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 28 Φεβρουαρίου 2019

Η ενημέρωση του Αναστασιάδη από την Exxon Mobil

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, από αντιπροσωπεία της εταιρείας ExxonMobil, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Τρίσταν Άσπρεϊ.