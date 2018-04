Την «σοβαρότητα» των αμερικανικών ανησυχιών για την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες με τον τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, ο κ. Πομπέο ζήτησε από τον κ. Τσαβούσογλου να εξετάσει προσεκτικά την εναλλακτική λύση NATOϊκών οπλικών συστημάτων, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με την ψηφιακή αρχιτεκτονική της συμμαχίας.

Ο αξιωματούχος φάνηκε επίσης να υπονοεί πως η ρωσο-τουρκική συμφωνία για τους S-400, που κανονικά προβλέπει παράδοση των πρώτων όπλων το 2019, μπορεί να μην ολοκληρωθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «εάν [οι Τούρκοι] προχωρήσουν».

Μετά τη συνάντηση τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Άγκυρα μπορεί εξετάσει καλές προσφορές για απόκτηση του αμερικανικού πυραυλικού συστήματος Patriot ή ανάλογων όπλων, χωρίς όμως να κάνει λόγο για ακύρωση της αγοράς των S-400.

Την Πέμπτη, τρεις αμερικανοί γερουσιαστές κατέθεσαν μέτρο για να εμποδίσουν την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας την γενικότερη συμπεριφορά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του για τη συνάντηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο κ. Πομπέο εξέφρασε στον κ. Τσαβούσογλου τον προβληματισμό της Ουάσιγκτον για τον αμερικανό πάστορα που κρατείται στην Τουρκία με την κατηγορία ότι ήταν αναμεμειγμένος στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Η Αθήνα παρακολουθεί την εν λόγω υπόθεση λόγω της κράτησης των δύο ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη.

Επί τάπητος τέθηκε επίσης το θέμα της Συρίας και ειδικά του κουρδικού θύλακα της Μανμπίτζ, όπου η Άγκυρα έχει απειλήσει πως θα επέμβει στρατιωτικά παρά το γεγονός ότι εκεί βρίσκονται αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Ο κ. Τσαβούσογλου είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης πως η Άγκυρα θα αναλάβει δράση μαζί με τις ΗΠΑ στον στην Μανμπίτζ, στη Συρία, ενώ διαμήνυσε πως δεν υπάρχουν γάλλοι στρατιώτες στον κουρδικό θύλακα.

Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι αναφέρθηκαν στο ζήτημα του Μανμπίτζ και ότι επανέλαβαν τη στήριξή τους στην υφιστάμενη διμερή διαδικασία για την εξεύρεση μιας κοινής στάσης.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/world/article/372233/sovares-anisuhies-gia-tous-...

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook