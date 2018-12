Η Τουρκία με νέα NAVTEX που εκδόθηκε σήμερα συνεχίζει να δηλώνει την παρουσία της στη κυπριακή ΑΟΖ, Η NAVTEX 1254/18 ισχύει μόνο για δύο ημέρες (ως τις 8 Δεκεμβρίου) και αφορά περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ στις οποίες όμως δεν υπάρχει γεωτρητική δραστηριότητα από τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μαζί με το Barbaros Hayreddin Pasa θα βρίσκονται τα υποστηρικτικά πλοία Tanux-1 και Apollo Moon.

Η NAVTEX 1254/18 αναφέρει:

MEDITERRANEAN SEA SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 06-08 DEC 18 IN AREA BOUNDED BY; 34 26.56 N – 030 21.53 E 35 30.20 N – 031 56.57 E 35 33.87 N – 031 52.37 E 34 30.70 N – 030 17.63 E 5 NM BERTH REQUESTED N.M.