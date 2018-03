Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR (Ε.Ε 2016/679) (https://goo.gl/aphL4a) που τίθεται σε εφαρμογή την 25/5/2018, διοργανώνουν οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου www.katartisi.gr σε συνεργασία με τον φορέα ACTA –Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης acta.edu.

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελλάκη, οδός Κορωναίου 9, την Παρασκευή 23/3 17:00-21:00.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη για όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, απαιτείται όμως εγγραφή λόγω περιορισμού των διαθέσιμων θέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο.: https://goo.gl/2eUf86

Το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις, σε όλες πρακτικά τους οργανισμούς και επιχειρήσεις, στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λ.π).

Εισηγητής: Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.